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La Campana (Sevilla) condena en silencio el crimen machista de Vanessa

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La Campana (Sevilla), 28 sep (EFE).- Vecinos de La Campana, municipio sevillano de unos 5.000 habitantes, se han concentrado este mediodía a las puertas del Ayuntamiento para condenar el asesinato a puñaladas de Vanessa, de 47 años, presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 56 que previsiblemente pasará este martes a disposición judicial.

La concentración ha estado encabezada por la alcaldesa de esta localidad ubicada en la comarca de la Campiña de Carmona, Dolores Veragua, quien ha explicado que continúa desde el pasado sábado "muy afectados, en estado de shock" ante un crimen "tan brutal" que ocurrió "en plena calle" y delante del hijo menor, de 17 años.

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"Desde aquí pues quiero mandarle todo mi apoyo a estos vecinos que demostraron muchísima valentía esa noche", ha indicado la regidora a la entrada del consistorio, donde se han colocado crespones negros y las banderas siguen a media asta.

Según Veragua, la víctima había acudido al Centro de la Mujer del Ayuntamiento a pedir ayuda económica del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) aunque por un caso anterior en Cataluña: "Ella sabía cómo funcionaba todo el protocolo y todo el programa", ha detallado.

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Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha enviado un "mensaje de solidaridad y de compañía" a la familia de Vanessa y también al conjunto del municipio de La Campana, que desde el pasado sábado "se volcó con esta situación".

Toscano ha destacado la "gran labor" de la Guardia Civil, que tuvo que negociar con el presunto asesino después de que se atrincherara en una vivienda tras cometer el crimen.

El arrestado se había autolesionado, por lo que en un primer momento fue atendido en la misma vivienda y posteriormente desplazado hasta un hospital de Sevilla, donde se encuentra actualmente.

"No obstante, las previsiones son que en las próximas horas se le pueda dar el alta. Si finalmente es así, será trasladado a los calabozos de la Guardia Civil y la previsión es que ya mañana mismo pueda ser puesto a disposición de la autoridad judicial", ha explicado el subdelegado.

Toscano ha asegurado que lo ocurrido demuestra que la violencia de género es "algo papable, real, que destroza evidentemente vidas, también familias y pueblos".

"Hago un llamamiento a que todas y cada una de las administraciones actuemos conjuntamente, a que la sociedad civil participe de esta realidad, no podemos dejar solas a las mujeres", ha sentenciado el subdelegado, quien ha detallado que la víctima estaba en VioGén por una pareja anterior y que el presunto asesino, aunque presentaba al parecer "algunas conductas no acordes", no estaba activo en dicho sistema.

El menor ha quedado de momento bajo la guarda de vecinos del municipio y, a partir de ahí, el sistema de protección tendrá que decidir cuál es la medida que se toma sobre su situación, ha concluido. EFE

(foto) (vídeo)

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