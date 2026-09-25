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Michavila: "buena parte de lo que pasa en Ceuta son decisiones de tipo personalista"

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Melilla, 25 sep (EFE).- El sociólogo Narciso Michavila, presidente de la consultora de investigación social GAD3, ha afirmado este viernes en Melilla que “muy buena parte de lo que está pasando en Ceuta son decisiones de tipo personalista”.

En declaraciones a los medios, Michavila ha asegurado que en la gestión de la crisis en la ciudad autónoma “se están anteponiendo intereses personales políticos por encima del interés de la nación, del pueblo y de las personas” tanto por parte de España como de Marruecos.

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“Hay información más que de sobra y hay herramientas para poder solucionar el problema de Ceuta, pero para eso hace falta que el político se base en el asesoramiento experto de los que le están asesorando”, ha dicho.

Michavila ha realizado estas declaraciones con motivo de la conferencia que ha ofrecido en el salón de actos del Real Club Marítimo de Melilla, titulada 'La venganza de la realidad. Lecciones sociológicas', en la que ha extraído una serie de lecciones sociales basándose en ejemplos históricos.

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Así, ha puesto el ejemplo de Stalin que, cuando la Alemania nazi decide invadir la Unión Soviética en 1941, el líder soviético “se negaba a reconocer la realidad” pese a que “le habían avisado por todas las formas posibles”, porque no pensaba que Hitler fuera a invadir la URSS tras firmar un “pacto secreto” con el Tercer Reich para repartirse Polonia.

“Si él hubiera reaccionado, no hubieran muerto tantos soldados rusos”, ha asegurado.

También ha puesto el ejemplo del presidente estadounidense Donald Trump con la guerra en Irán, apartando a todos sus generales y entregándole todo el mando a un general “sin experiencia ninguna en Oriente Medio”.

A su juicio, ese es el error en el que están cayendo políticos de todo el mundo, que es “rodearse de los pelotas que siempre le dicen que sí" en lugar de quien le dice la verdad, y todo por “pura soberbia”.

Esta conferencia se encuadra en las XIII Jornadas Culturales organizadas por el Club Marítimo. EFE

mrg/bfv/jlp

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