La Federación Portuguesa de Fútbol quiere "organizar el mejor Mundial de la historia"

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Lisboa, 25 sep (EFE).- El director ejecutivo de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), António Laranjo, dijo este viernes que quieren "organizar el mejor Mundial de la historia" en 2030 y señaló que tendrán que "demostrar al mundo, pero también a España y a Marruecos" que lo harán mejor que ellos.

"Portugal tiene que mirar por sí mismo (...) Estamos aquí para fijarnos en Portugal, porque queremos dar prioridad a lo que es Portugal", dijo Laranjo, también coordinador de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030, durante una conversación en el marco del 'Portugal Football Summit', en Oeiras (área metropolitana de Lisboa).

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El secretario de Estado de Deportes, Pedro Dias, manifestó: "El principal reto para el país es conseguir organizar un evento extraordinario y ofrecer a todos los que nos visiten —no solo a las selecciones nacionales, sino a todos los que vayan a participar en el evento, ya sea como espectadores o como trabajadores— lo que probablemente sea la mejor experiencia de su vida".

Sobre el legado que puede dejar esta competición deportiva en Portugal, Dias dijo que hay "varias metas" que puede ayudar a impulsar, como por ejemplo el fútbol femenino o la oferta deportiva para personas con discapacidad.

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"Un evento de esta envergadura ayuda a impulsar un conjunto de iniciativas y programas que pueden ayudar al país a recorrer ese camino, a acelerarlo", destacó.

También participó en el debate de cierre de este evento Lídia Monteiro, portavoz de Turismo de Portugal.

Monteiro aseguró: "Portugal reúne todas las condiciones para acoger a las selecciones y, sobre todo, para que quienes acompañen a esas selecciones —la prensa, que, naturalmente, tendrá los ojos puestos en nuestro país— puedan también darse una idea de lo que es nuestro país más allá del fútbol, más allá de las ciudades donde eventualmente se disputen los partidos".

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Por último, el consejero delegado de TAP, Luís Rodrigues, dijo durante el debate: "No podemos hacerlo solos". Por eso abogó por establecer colaboraciones que faciliten "al máximo las conexiones, las instalaciones y los accesos en general" para la competición deportiva.

"Esto es algo que lleva mucho tiempo, que, sin duda, no vamos a poder hacer nosotros solos", concluyó.

Este viernes es el último día de la 'Football Summit', que este año ha estado en gran parte centrada en el próximo Mundial 2030 así como en el fútbol femenino, entre otros temas que se han discutido por expertos y profesionales a lo largo de tres días. EFE

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