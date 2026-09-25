Kane: "Tenemos fortalezas que España no tiene"

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Londres, 25 sep (EFE).- Harry Kane, capitán de Inglaterra, aseguró que, pese que a su selección no juega como España, tienen "muchas fortalezas" que no tiene el equipo nacional que dirige Luis de la Fuente.

Las declaraciones de Kane, realizadas en la previa del duelo de este sábado en la Liga de Naciones, llegan después de que Anthony Gordon afirmara que culturalmente en Inglaterra no se tiene la filosofía de control de balón y del partido que sí hay en España.

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"Entiendo lo que dice. Es una cultura en España, jugar de un determinado estilo desde los cinco, seis o siete años, hasta que son profesionales. En Inglaterra no ocurre eso", dijo Kane este viernes en el centro de entrenamiento del Tottenham Hotspur.

"No quiere decir que no podamos jugar bajo presión o aguantar la pelota. Tenemos muchos jugadores con mucha técnica, y tenemos muchas fortalezas que ellos no tienen: físico, ritmo y fuerzas. La manera en la que presionamos y ganamos duelos, es un estilo de la Premier.Creo que en nuestro mejor nivel lo combinados todo. No somos un equipo que juegue como España, pero tenemos muchas cualidades que vamos a demostrar mañana".

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Además, Kane habló sobre su situación contractual en el Bayern Múnich y aseguró que las conversaciones van por buen camino y que en el próximo mes debería haber una actualización. EFE