La Audiencia Nacional confirma al PP como líder de las acusaciones populares en el 'caso Plus Ultra'

29/05/2026 Avión de Plus Ultra. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA PLUS ULTRA

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La Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la decisión del juez que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, por la que otorgó al PP el liderazgo de las acusaciones populares en el caso en el que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Así lo ha hecho la Sala de lo Penal en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, tras rechazar los recursos presentados por Vox, Hazte Oír o la asociación Liberum, que también ejercen la acusación popular, contra la resolución de Calama.

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La Sala de lo Penal señala que es "lógico y razonable" que el PP lidere la acusación porque cuenta con "una mayor representación institucional y sea más capaz de recoger y aunar más eficazmente el interés general que es lo que se trata de defender con el ejercicio de la acción popular".

Asimismo, recuerda que el hecho de que "existan múltiples acusaciones puede generar una reiteración innecesaria de actuaciones procesales produciendo efectos dilatorios en el desarrollo del procedimiento".

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Calama decidió agrupar la representación y la defensa de las acusaciones populares en el PP porque, entre otros factores, "presenta una más relevante implantación institucional" que el resto de las acusaciones presentadas.

El magistrado recordó que si se atiende al criterio establecido por el Tribunal Supremo de priorizar a la primera acusación que se personó, tendría que haber designado a Vox. Sin embargo, Calama argumentó que el partido liderado por Santiago Abascal no hizo "una personación válida y plenamente eficaz", puesto que "carecía de los requisitos procesales indispensables para su plena eficacia en particular".

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LA DEL PP ES "MÁS IDÓNEA"

Según el instructor, la segunda acusación que se personó en las actuaciones, "apenas unos instantes después" de Vox, fue el PP, "que sí cumplía íntegramente las exigencias legales" al haber aportado "la totalidad de los documentos procesales necesarios" para su correcta constitución como parte.

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"Desde esta perspectiva, no cabe sino concluir que la primera comparecencia procesalmente idónea y eficaz fue la realizada por dicha formación (el PP), lo que, conforme al criterio de prioridad correctamente entendido, justificaría por sí solo la atribución a la misma de la representación unificada de las acusaciones populares", agregó.

Así, Calama señaló que "el Partido Popular presenta una más relevante implantación institucional, que evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en el marco del proceso penal, lo que refuerza la idoneidad de su designación como titular de la representación y dirección letrada conjunta de las acusaciones populares".

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Para el magistrado, agrupar las acusaciones en torno al PP es "la solución que mejor se acomoda a los principios de ordenación procesal y a la finalidad propia de la institución de la acusación popular".

En el marco de esta causa, el magistrado sitúa al expresidente Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias e investiga si se pudo beneficiar económicamente de su supuesto papel como supuesto mediador en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en pandemia, así como de si cometió presuntos delitos fiscal y de contrabando por las joyas que la Policía Nacional incautó en su despacho.

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