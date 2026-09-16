Driouech y Burcio se estrenan como titulares con el Celta ante el Omonia

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Nicosia (Chipre), 16 sep (EFE).- El extremo marroquí Couhaib Driouech y el centrocampista Hugo Burcio se estrenan como titulares con el Celta en el primer partido de la fase grupos de la Liga Europa contra el Omonia, en el que Claudio Giráldez sigue manteniendo al portero rumano Ionut Radu en la portería.

La suplencia del guardameta internacional turco Altay Bayindir, fichado este verano del Manchester United, es una de las grandes sorpresas de la alineación del técnico gallego, que devuelve al once a Javi Rodríguez tras encadenar tres suplencias en LaLiga.

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Con Burcio y Miguel en la zona de construcción y Álvaro Núñez y Sergio Carreira en los costados, la línea de ataque la completarán Pablo Durán y Ferran Jutglà junto a Couhaib Driouech.

Muchas menos sorpresas hay en la alineación del equipo chipriota. El Omonia sale con el once esperado salvo en la línea de ataque, donde el brasileño Ewandro Costa ocupará el puesto del sudafricano Mihlali Mayambela.

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Alineaciones:

Omonia: Fabiano; Duverne, Coulibaly, Satka, Balkovec; Andreou, Maric; Ewandro, Tankovic, Montnor; Diony.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Álvaro Núñez, Miguel Román, Burcio, Carreira; Pablo Durán, Couhaib Driouech y Jutglà. EFE

dmg/apa