La Serie A, única de las cinco grandes ligas europeas sin un 0-0

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Roma, 15 sep (EFE).- La Serie A es la única de las cinco grandes ligas europeas (LaLiga, Premier League, Bundesliga, Ligue 1) que todavía no registró un empate sin goles esta temporada, después de las cuatro primeras jornadas del campeonato en Italia.

La primera división italiana y también la Serie B suman 40 partidos disputados sin un solo 0-0, frente a los registros de LaLiga, la Premier League, la Bundesliga y la Ligue 1, que ya tuvieron al menos un encuentro terminado sin goles.

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El dato forma parte de un inicio especialmente goleador en Italia y coincide además con una circunstancia inédita en el 'calcio', ya que por primera vez, Serie A y Serie B completaron al mismo tiempo sus cuatro primeras jornadas de una temporada sin registrar un solo empate a cero.

El inicio de la temporada 2026-2027 coincide además con la aplicación de nuevas medidas para reducir las pérdidas de tiempo y favorecer la continuidad del juego.

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Entre ellas figuran límites para las sustituciones y determinadas reanudaciones, así como la obligación de que un jugador atendido por una lesión permanezca fuera durante un minuto antes de poder regresar, salvo algunas excepciones.

En España, donde se jugó una jornada más hasta ahora, el primer empate a cero llegó en la jornada 2, entre el Valencia y el Celta; en Inglaterra, en la tercera, entre Nottingham Forest y Tottenham; en Alemania, con una jornada menos, en la primera (Mainz 05-Paderborn), y en Francia también en el estreno liguero del Niza contra el Lorient. EFE

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