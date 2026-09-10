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Yangel Herrera: "Estoy feliz y disfrutando"

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San Sebastián, 10 sep (EFE).- El centrocampista de la Real Sociedad Yangel Herrera ha expresado sus buenas sensaciones, tanto en el plano colectivo como en el individual, tras el inicio de curso y ha asegurando estar "feliz y disfrutando" sobre el césped después de una última campaña marcada por los problemas físicos.

"En lo colectivo las sensaciones son positivas. Estamos en la línea competitiva que nos planteamos y reluciendo ese espíritu de pelear cada partido", ha destacado el internacional venezolano en rueda de prensa.

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Respecto a su estado personal, Herrera ha mostrado su alivio tras dejar atrás un año de "sufrimiento más mental que físico" y ha confirmado que fue un "malentendido" su última sustitución ante el Elche. "Estoy bien, no pedí el cambio. Hubo un malentendido porque estábamos sufriendo y pedía que se acelerasen los cambios desde el banquillo", aclaró.

El mediocampista txuriurdin ha celebrado, además, su reciente estreno goleador en la victoria frente al Elche, un tanto que supuso el primer triunfo a domicilio del curso y que coincidió con el estreno de su dorsal preferido.

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"Tenía muchas ganas de marcar mi primer gol con esta camiseta. El 21 es un número que significa mucho para mí y que llevo usando desde que llegué a España. Hablé con mi compañero (Zakharyan) y con Erik Bretos para recuperarlo este año porque me siento extraño sin él", ha confesado.

En cuanto al exigente compromiso de este fin de semana ante el Atlético de Madrid en Anoeta, Yangel Herrera ha subrayado la motivación del vestuario para brindar una alegría a la afición antes de iniciar la andadura en la Liga Europea.

Por último, el futbolista ha hecho un balance positivo de los siete puntos cosechados de quince posibles en el arranque liguero y ha elogiado la adaptación de los nuevos refuerzos tras debutar en el Martínez Valero. EFE

pbl/cgc/apa

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