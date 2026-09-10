Sloterdijk alerta de que la IA puede convertir al ser humano en un “amo vago”

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Segovia, 10 sep (EFE).- El filósofo alemán Peter Sloterdijk ha alertado este jueves en el Hay Festival de Segovia de que la inteligencia artificial puede convertir al ser humano en un "amo vago" al asumir tareas intelectuales que hasta ahora obligaban a las personas a esforzarse, al tiempo que ha reivindicado una educación basada en el entrenamiento, la formación del carácter y la búsqueda de la "mejor versión" de cada individuo.

Durante la conversación 'La humanidad incendiaria', mantenida con el presidente de IE University, Santiago Íñiguez de Onzoño, Sloterdijk ha relacionado la evolución tecnológica con lo puede ocurrir con las capacidades humanas cuando las máquinas pueden hacerse cargo de buena parte del trabajo intelectual.

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El filósofo ha comparado la inteligencia artificial con un "esclavo" al que el usuario puede encomendar tareas como el papeleo, el trabajo discursivo o la preparación de exámenes. El riesgo, ha advertido, es que "el amo se hace vago y pierde toda la eficiencia" al dejar de ejercitar las capacidades que antes necesitaba para realizar esas actividades.

A su juicio, los jóvenes necesitan algo más que información y conocimientos y ha reclamado una educación que forme el carácter mediante el esfuerzo. Ha comparado el ámbito universitario con el deporte, donde el entrenamiento busca llevar al individuo hasta un nivel elevado de exigencia y agotamiento para después afrontar una fase de regeneración que permite alcanzar nuevas capacidades.

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"Les da miedo hacer infelices a los estudiantes", ha señalado en referencia a los docentes que, a su juicio, han olvidado el valor de la exigencia y del agotamiento como parte del proceso formativo.

Sloterdijk ha defendido que educar consiste en "extraer la mejor versión" de una persona y no únicamente en transmitir conocimientos, una reflexión que ha vinculado con el pensamiento de Friedrich Nietzsche y con su concepción de la formación como un proceso de intensificación de las capacidades humanas.

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En otro momento de la conversación, el filósofo ha propuesto además una interpretación de la política moderna a partir de la idea de la "banca". Las universidades, ha explicado, pueden entenderse como "bancos" de conocimiento y sabiduría, mientras que los partidos políticos surgidos en el siglo XIX actuaron como instituciones donde los ciudadanos depositaban "sus sueños, sus esperanzas, sus rabias, sus rencores".

Desde esta perspectiva, ha planteado que los partidos funcionan como una "banca de la ira", una institución encargada de recoger y canalizar sentimientos colectivos. Esto permite, a su juicio, reinterpretar el parlamentarismo, ya que en la vida política no siempre termina imponiéndose el mejor argumento, sino la capacidad de acumular y representar una mayor cantidad de ira colectiva.

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En este sentido, ha considerado que los actuales partidos populistas pueden compararse con una especie de "banca popular", en la medida en que canalizan y distribuyen esa ira social.

El filósofo también ha cuestionado el concepto contemporáneo de nación y ha recordado que su origen está relacionado con las universidades medievales, donde las ‘nationes’ identificaban a los estudiantes según su procedencia. A su juicio, muchas de las entidades políticas que hoy se denominan naciones son en realidad "tribus con pabellones".

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Finalmente, Sloterdijk ha relacionado la inteligencia artificial con la propia naturaleza humana al recordar que las personas son "criaturas parlantes" y que el lenguaje es un artificio que los seres humanos producen y transmiten. "Cada vez que una persona genera lenguaje con sentido, -ha apuntado-, está contribuyendo también al entrenamiento de la inteligencia artificial". EFE

(foto)

fjmm/fp