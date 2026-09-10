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Lucía, mi pediatra: A los doce años tener un perfil de Instagram o TikTok no tiene sentido

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Madrid, 10 sep (EFE).- La pediatra y divulgadora Lucía Galán, conocida como "Lucía, mi pediatra" subraya que las redes sociales "han empeorado" la salud de los adolescentes, y que "no tiene ningún sentido" que a los doce años tengan un perfil de TikTok o Instagram, porque su cerebro es "tremendamente inmaduro" y se exponen a "un algoritmo perverso".

Lo asegura en una entrevista a EFE con motivo de la publicación de su último libro "Adolescencia" (Planeta), en el que Galán ofrece una visión "optimista, constructiva pero también realista" de esta etapa de la vida, que califica de "fascinante" a pesar, dice, de no tener muy buena fama entre los padres porque parece como "una guerra que hay que atravesar".

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Responde en el libro a preguntas que se pueden hacer los padres como por qué los adolescentes están más irritables o por qué cada vez se despegan más de la familia, pero también sobre sus enfermedades más frentes en esta etapa, o de cómo detectar problemas de salud mental, cómo hablar de sexo, porno y consentimiento y comprender sus cambios físicos y emocionales.

Galán incide en la importancia de que los padres conozcan y tengan información sobre esta etapa vital porque así también conocerán los riegos a los que están expuestos sus hijos e hijas adolescentes y podrán abordarlos de la mejor manera posible.

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Riesgos como el acoso escolar, la ansiedad, la depresión, el consumo de alcohol u otras drogas, pero también de las pantallas y las redes sociales.

"Ahora ya lo sabemos, las redes sociales han empeorado la salud de nuestros adolescentes, lo sabemos con muchos datos, por eso hay que intentar exponerles a ellas lo más tarde posible. No tiene ningún sentido que un niño de doce años tenga un perfil de Instagram, de TikTok o de Snapchat", considera Galán.

La pediatra afirma que el cerebro a estas edades es "tremendamente inmaduro" y se expone a un "algoritmo perverso", que lo único que premia "es la permanencia, dando igual el contenido que estén consumiendo".

Por otra parte, Galán no comparte la idea de aquellos que consideran que esta generación es "frágil", sino que, apunta, lo que ocurre es que no se resigna y no está dispuesta a aguantar cualquier cosa.

"Los veo fuertes, que buscan soluciones (...) otra cosa es que estén más o menos acertados (...) pero eso también forma parte de la adolescencia", considera Galán. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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