El riesgo frente al mosquito del virus del Nilo aumenta al caer la noche

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Madrid, 10 sep (EFE).- El riesgo de contraer el virus del Nilo Occidental aumenta durante la noche, cuando el mosquito Culex, el principal vector de esta enfermedad, desarrolla su mayor actividad, ha advertido este jueves la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), que recomienda extremar las precauciones durante esas horas.

También ha informado de que sus principales focos de cría se dan en grandes acumulaciones de agua "como piscinas, albercas, bidones o depósitos descuidados", por lo que aconseja mantener "correctamente tratadas y en funcionamiento las instalaciones que puedan convertirse en criaderos", además contar con profesionales especializados para vigilar y controlar esos espacios.

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Estas advertencias se producen tras la confirmación por parte de la Junta de Andalucía de la presencia del mosquito Culex en la zona.

ANECPLA ha señalado que en esta temporada se han detectado en Andalucía 63 casos humanos de fiebre del Nilo Occidental, "25 de ellos con afectación neuroinvasiva, con dos fallecimientos".

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Ante esta situación es importante conocer bien el comportamiento del mosquito Culex "para no aplicar medidas preventivas de forma indiscriminada", señala el director general de la asociación, Manuel García Howlett.

"El Culex tiene unos hábitos diferentes a los del mosquito tigre y sus principales focos de cría también son distintos. La prevención eficaz comienza por conocer al vector al que nos enfrentamos", explica.

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Desde ANECPLA recomiendan extremar la protección desde el anochecer hasta el amanecer, por ejemplo, usando ropa que cubra brazos y piernas; también mantener adecuadamente las acumulaciones de agua, evitando que se queden sin el tratamiento o la recirculación necesaria, así como informar a las autoridades competentes cuando se detecten focos de proliferación.

"El virus del Nilo Occidental no es únicamente un problema de mosquitos ni exclusivamente un problema sanitario", advierte García Howlett, para quien "es un fenómeno en el que interactúan el medio ambiente, los vectores, las aves, los équidos y las personas. Por eso, la respuesta más eficaz es una respuesta coordinada y basada en el conocimiento científico, en la que la Sanidad Ambiental desempeña un papel esencial".

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Este problema no solo afecta a España: Europa suma este año 1.086 casos humanos de virus del Nilo Occidental y 61 fallecimientos, según el último informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Esta cifra "supera ampliamente la media de 736 casos registrada en el mismo periodo de los 10 años anteriores", detalla ANECPLA.

Y añade que, según el informe, "la circulación del virus ya ha sido detectada en 105 regiones de 11 países a través de casos o brotes animales, frente a las 88 regiones registradas en el mismo momento de 2025". EFE

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