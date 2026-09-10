Espana agencias

El riesgo frente al mosquito del virus del Nilo aumenta al caer la noche

Guardar

Madrid, 10 sep (EFE).- El riesgo de contraer el virus del Nilo Occidental aumenta durante la noche, cuando el mosquito Culex, el principal vector de esta enfermedad, desarrolla su mayor actividad, ha advertido este jueves la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA), que recomienda extremar las precauciones durante esas horas.

También ha informado de que sus principales focos de cría se dan en grandes acumulaciones de agua "como piscinas, albercas, bidones o depósitos descuidados", por lo que aconseja mantener "correctamente tratadas y en funcionamiento las instalaciones que puedan convertirse en criaderos", además contar con profesionales especializados para vigilar y controlar esos espacios.

PUBLICIDAD

Estas advertencias se producen tras la confirmación por parte de la Junta de Andalucía de la presencia del mosquito Culex en la zona.

ANECPLA ha señalado que en esta temporada se han detectado en Andalucía 63 casos humanos de fiebre del Nilo Occidental, "25 de ellos con afectación neuroinvasiva, con dos fallecimientos".

PUBLICIDAD

Ante esta situación es importante conocer bien el comportamiento del mosquito Culex "para no aplicar medidas preventivas de forma indiscriminada", señala el director general de la asociación, Manuel García Howlett.

"El Culex tiene unos hábitos diferentes a los del mosquito tigre y sus principales focos de cría también son distintos. La prevención eficaz comienza por conocer al vector al que nos enfrentamos", explica.

Desde ANECPLA recomiendan extremar la protección desde el anochecer hasta el amanecer, por ejemplo, usando ropa que cubra brazos y piernas; también mantener adecuadamente las acumulaciones de agua, evitando que se queden sin el tratamiento o la recirculación necesaria, así como informar a las autoridades competentes cuando se detecten focos de proliferación.

"El virus del Nilo Occidental no es únicamente un problema de mosquitos ni exclusivamente un problema sanitario", advierte García Howlett, para quien "es un fenómeno en el que interactúan el medio ambiente, los vectores, las aves, los équidos y las personas. Por eso, la respuesta más eficaz es una respuesta coordinada y basada en el conocimiento científico, en la que la Sanidad Ambiental desempeña un papel esencial".

Este problema no solo afecta a España: Europa suma este año 1.086 casos humanos de virus del Nilo Occidental y 61 fallecimientos, según el último informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Esta cifra "supera ampliamente la media de 736 casos registrada en el mismo periodo de los 10 años anteriores", detalla ANECPLA.

Y añade que, según el informe, "la circulación del virus ya ha sido detectada en 105 regiones de 11 países a través de casos o brotes animales, frente a las 88 regiones registradas en el mismo momento de 2025". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

El nuevo contingente asumirá las operaciones aéreas del DAT Orión durante el periodo entre monzones, una fase en la que España mantiene un avión de vigilancia marítima

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

Hace décadas era impensable bañarse aquí: las ciudades europeas que han recuperado sus ríos

De prohibidos a populares, los ríos europeos que ahora reciben miles de bañistas

Hace décadas era impensable bañarse aquí: las ciudades europeas que han recuperado sus ríos

Google Wallet ya permite vincular tu tarjeta física de transporte por NFC para pagar desde el móvil en España

Los usuarios solo deben poner la tarjeta en la parte posterior de su dispositivo Android para digitalizarla y poder consultar su saldo

Google Wallet ya permite vincular tu tarjeta física de transporte por NFC para pagar desde el móvil en España

La Guardia Civil refuerza Melilla con el envío de una patrullera a las islas Chafarinas y la “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”

La Río Guadiana refuerza la vigilancia del Instituto Armado en la costa del norte de África. Puede patrullar varios días, alcanzar 30 nudos y recorrer hasta 680 millas náuticas

La Guardia Civil refuerza Melilla con el envío de una patrullera a las islas Chafarinas y la “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”

Suiza desmonta una de las pistas financieras de la causa de Zapatero: no encuentra cuentas vinculadas a la sociedad investigada tras rastrear dos bancos

La Fiscalía helvética comunica al juez Calama que no ha localizado a la sociedad como titular, beneficiaria ni autorizada para operar sobre ninguna cuenta y da por cerrada la asistencia judicial solicitada por España

Suiza desmonta una de las pistas financieras de la causa de Zapatero: no encuentra cuentas vinculadas a la sociedad investigada tras rastrear dos bancos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

La Guardia Civil refuerza Melilla con el envío de una patrullera a las islas Chafarinas y la “colaboración con la Gendarmería Real Marroquí”

Suiza desmonta una de las pistas financieras de la causa de Zapatero: no encuentra cuentas vinculadas a la sociedad investigada tras rastrear dos bancos

La Fiscalía denuncia que solo tiene 31 delegados en España para combatir el narcotráfico: “No basta con incautar droga, hay que conseguir condenas para los culpables”

La presidenta del Supremo lanza un aviso al Gobierno por sus críticas a los jueces delante del rey y Bolaños: “Es una imputación de extraordinaria gravedad”

ECONOMÍA

Hasta 3.000 euros por trabajador: así es la ayuda de Castilla y León por los ERTE de los incendios

Hasta 3.000 euros por trabajador: así es la ayuda de Castilla y León por los ERTE de los incendios

Madrid pondrá en marcha el primer servicio de taxis autónomos de Europa antes de fin de año

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, explica la mejor manera de calcular la edad de acceso a la jubilación anticipada

La propuesta de Trump que Sumar quiere convertir en ley vuelve al Congreso: pretende impedir a empresas y fondos comprar viviendas

Se hacía pasar por CEO de Pemex para cerrar tratos de miles de euros: el falso ejecutivo cae en Madrid tras casi tres décadas de fraudes

DEPORTES

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Gabriel Jesús pone la ‘manita’ para redondear la fiesta azulgrana en Champions

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”