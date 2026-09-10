El canterano del 'Granca' Jakub Urbaniak aplaza su salto a la NCAA y seguirá en el equipo

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Las Palmas de Gran Canaria, 10 sep (EFE).- El canterano del Gran Canaria Jakub Urbaniak no dará finalmente el salto a la liga universitaria de Estados Unidos (NCAA), sino que volverá a las filas del equipo insular para la temporada 2026-2027, según ha anunciado el club este jueves en un comunicado.

El ala-pívot polaco tendrá un lugar en la primera plantilla del Gran Canaria en la Primera FEB y estará así a las órdenes de Bruno Savignani esta campaña que arrancará el 26 de septiembre con el duelo que enfrente a los amarillos con el Alimerka Oviedo Baloncesto en el Gran Canaria Arena.

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Urbaniak, con pasado en equipos españoles y polacos, llegó en 2023 a la isla para militar en el filial, que por entonces disputaba la LEB Plata, hoy Segunda FEB, donde se erigió en "uno de los mejores jugadores de la escuadra", hasta el punto de entrar en dinámica de entrenamientos del primer equipo.

Tras formar parte del equipo de Liga Endesa la campaña 2024/25, el canterano estuvo cedido el pasado curso en el WKS Slask Wroclaw, disputando minutos de calidad en la competición polaca y en la Eurocopa.

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Una vez consumado el descenso a Primera FEB, el club amarillo confirmó el salto del polaco a la liga universitaria estadounidense (NCAA), pero finalmente el sueño de Urbaniak queda aplazado y volverá a vestir la camiseta del Gran Canaria en el objetivo de regresar a Liga Endesa. EFE

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