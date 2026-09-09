Milan Barbitch deja el MoraBanc sin jugar ningún partido

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Andorra La Vella, 9 sep (EFE).- Milan Barbitch, base francés de 24 años, deja el MoraBanc Andorra sin jugar ni un sólo partido.

Nacido en Cagnes-sur-Mer, llegó procedente del AMW Arka Gdynia de la Polish OBL, la máxima competición de Polonia y firmó a mediados de agosto un contrato de un mes con el equipo dirigido por Žan Tabak antes del inicio de las revisiones médicas.

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El director de orquesta francés empezó su carrera sénior en el Abeille des Aydes Blois Basket, un club francés de primera división y después fichó por el Nanterre 92. En el 2025 dejó su país y se incorporó al Kolossos Rhodes griego dónde jugó seis partidos, con 21 minutos de media, cinco puntos y 4,2 asistencias para 6.3 de valoración.

Del Kolossos Rhodes se fue al AMW Arka Gdynia de Polonia y jugó 18 partidos con 26,4 minutos de media, con 11,9 puntos y 5,3 asistencias para 15 de valoración.

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En el único partido amistoso de la pretemporada contra el Barça, en el Trofeo de Encamp, Barbitch estuvo sentado en el banquillo y no dispuso de ningún minuto en pista.

En la posición de base el MoraBanc Andorra tiene al hispano-brasileño Rafa Luz, al norteamericano James Akinjo y al joven talento andorrano Luka Bottiroli. EFE

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