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Juicio por la muerte en 1950 de un militante del PNV represaliado del franquismo

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San Sebastián, 9 sep (EFE).- Un juzgado de San Sebastián celebrará el próximo 6 de octubre la vista oral por la muerte en 1950 de Txomin Letamendi, militante del PNV que ejerció como agente del servicio de información para el lehendakari en el exilio José Antonio Agirre y que murió a consecuencia de las torturas sufridas en la prisión de Guadalajara.

La fecha de juicio ha sido anunciada este miércoles en un comunicado por la asociación Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (GEBehatokia) -Observatorio Vasco de Derechos Humanos-, encargada de impulsar, de acuerdo con la familia, un procedimiento en el ámbito de la jurisdicción voluntaria.

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Será la primera vez, según afirma GEBehatokia, que se celebra en Euskadi y Navarra un juicio en el marco el marco de la Ley de Memoria Democrática "por graves vulneraciones de los derechos humanos en el ámbito de la jurisdicción voluntaria", instrumento que permite el reconocimiento judicial de los hechos aunque no supone ya la persecución penal de los responsables.

El caso de Txomin Letamendi tiene diversos antecedentes, entre ellas la querella criminal que la asociación y la familia presentaron en diciembre de 2024, al cumplirse el 75 aniversario del fallecimiento de Letamendi, cuya historia trasladó el director Asier Altuna en su película 'Karmele', basada en la novela de Kirmen Uribe 'La hora de despertarnos juntos'.

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El observatorio explica que la querella fue presentada al amparo del "Derecho Internacional y la Ley 20/2022 de Memoria Democrática" al considerar que aquellos hechos constituyen "crímenes de lesa humanidad" por lo que son "imprescriptibles e inamnistiables".

Entonces el Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián la admitió a trámites y la jueza, según recuerda GEBehatokia, estableció que la muerte de Fernando Escudero y presumiblemente la de José Nogues Recoo, policías franquistas que participaron en los interrogatorios, suponía "causa de extinción de la responsabilidad criminal".

Nacido en Bilbao en 1901 y músico profesional, durante la Guerra Civil Txomin Letamendi fue comandante de Euzko Gudaroestea, el ejército creado por el gobierno provisional vasco, y tras la caída de la capital vizcaína se exilió en París, donde colaboró con los Servicios de Información Vascos bajo órdenes de José Antonio Agirre.

Tras la entrada de los nazis en la capital francesa, se exilió a Venezuela y tres años más tarde regresó al País Vasco para trabajar en los Servicios de Información.

Fue detenido en San Sebastián en 1946, puesto en libertad condicional y arrestado nuevamente en Barcelona en 1947, cuando fue sometido a un consejo de guerra que le impuso la condena de cinco años por un delito de conspiración para la rebelión.

Según relata GEBehatokia en su comunicado, el "deterioro físico y psíquico" en la prisión de Guadalajara "aceleró su puesta en libertad" y finalmente murió en 1950 en Madrid, donde se encontraba bajo los cuidados de su hermano Juan.

GEBehatokia precisa que el caso de Mikel Letamendi "no genera controversia" y "nadie pone en duda" su condición de víctima, como de hecho está reconocido por la ley vasca de Memoria Histórica y Democrática de 2023. EFE

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