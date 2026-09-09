El Racing prepara el partido ante el Alavés sin Andrés Martín ni Eriksson

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Santander, 9 sep (EFE).- El Racing de Santander completó este miércoles su segunda sesión de entrenamiento de la semana con las bajas de Andrés Martín y Simon Eriksson, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones, con vistas al partido de este sábado ante el Deportivo Alavés.

Andrés Martín sigue con el proceso de recuperación del esguince en la rodilla derecha que sufrió ante el Elche, mientras que el guardameta Eriksson permanece al margen por la tendinopatía que padece en el hombro derecho.

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La sesión de este martes, que se desarrolló en el campo Santi Gutiérrez Calles de las Instalaciones Nando Yosu, estuvo centrada en el trabajo con balón y en partidos, en los que el conjunto de José Alberto López ensayó diferentes aspectos tácticos con vistas a su próximo compromiso liguero.

Al finalizar los partidos, los jugadores de ataque hicieron ejercicios de finalización ante las porterías defendidas por Julen Agirrezabala y Laro Gómez, mientras que defensas y centrocampistas trabajaron específicamente la colocación y diferentes situaciones de juego.

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El entrenamiento incluyó también ejercicios de disparos a portería y, una vez concluido el trabajo colectivo, varios futbolistas continuaron ejercitándose de forma individual junto a los preparadores.

Tras el trabajo en el césped, la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva compartió un asado argentino en las Instalaciones Nando Yosu.

El Racing continuará este jueves y viernes con la preparación del encuentro del sábado frente al Alavés, después de haber iniciado el trabajo semanal este martes. EFE

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(foto)