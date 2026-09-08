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Rahm inicia su gira en el circuito europeo con su futuro aún en el aire

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Redacción deportes, 8 sep (EFE).- El golfista español Jon Rahm abrirá este jueves en Irlanda su gira por varios torneos del DP World Tour (DPWT), el circuito europeo, con la incógnita aún sin resolver de si seguirá enrolado en el nuevo proyecto de LIV, la liga financiada hasta esta temporada por Arabia Saudí, o saldrá de ella para tratar de reincorporarse al PGA Tour.

Irlanda es el primero de los cinco torneos en los que Rahm va a participar hasta noviembre, lo que se enmarca en el acuerdo que selló con el DPWT el pasado mes de mayo para pagar las multas que acumulaba con el circuito europeo desde 2024 por su militancia en LIV.

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Además del Abierto de Irlanda, Rahm va a jugar el campeonato BMW PGA en Wentworth (Inglaterra), del 17 al 20 de este mes; el Abierto de España, del 8 al 11 de octubre, y las finales del circuito, en Abu Dabi y en Dubái, en las dos primeras semanas de noviembre, siempre que no se alteren estas dos citas por la situación en Irán y Oriente Próximo.

El único torneo en el que podría peligrar su participación es en el de Madrid, una prueba ineludible para él, pero que en esta ocasión podría coincidir con el nacimiento de su cuarto hijo.

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"Dependerá de cuándo decida llegar el bebé. Espero poder estar, pero veremos. La familia está siempre por delante y, por mucho que me guste el Abierto de España, si tengo que elegir, la decisión es fácil, obviamente”, señaló en su comparecencia ante los medios en Doonbeg, sede del torneo, al oeste de Irlanda, que el exnúmero uno del mundo ha ganado dos veces (2017 y 2019).

La última actuación del jugador vasco fue el pasado 22 de agosto en el torneo de Indianápolis (Estados Unidos) con el que se cerró la temporada de LIV, en la que se coronó por tercera vez como el mejor jugador de la general y también por equipos con Legion XIII.

Rahm no dio pistas sobre cuál será su futuro la próxima temporada: "No hay novedades desde Indianápolis".

"Hay muchas cosas que podrían pasar y es una de esas cosas que solo el tiempo dirá (…) Para ser justos con los que formamos parte de LIV, soy bastante bueno lidiando con las turbulencias", señaló Rahm, dos veces ganador de torneos importantes, en declaraciones a la BBC Sport.

Una vez que el fondo soberano saudí ha retirado su financiación a la liga de golf, su consejero delegado, Scott O’Neil, desveló en agosto que un nuevo inversor estaba dispuesto a apoyar la continuidad de la liga bajo el nombre de LIV 2.0, aunque aún hay muchas incógnitas pendientes de resolver, entre ellas, que harán jugadores como Rahm, al que aún le quedarían dos años del contrato multimillonario que firmó a finales de 2023 tras dejar el PGA Tour.

Las reglas que ha aplicado el circuito estadounidense para los jugadores de LIV que han querido salir de la liga es un año de suspensión desde su último torneo, que sería el de Indianápolis.

No obstante, al hilo del regreso del estadounidense Brooks Koepka, el PGA Tour ofreció el pasado mes de febrero un plan de retorno que incluía a estrellas como Rahm y el también norteamericano Bryson DeChambeau, el otro gran icono de LIV, pero ambos lo rechazaron.

En caso de no participar en LIV 2.0, Rahm tiene la opción de jugar en el DPWT como pasarela para volver al PGA Tour.

Un posible escenario es que el exnúmero uno del mundo se clasifique a final de temporada entre los diez primeros de la orden de mérito europea -en la actualidad está en el puesto 31-, algo que otorga la tarjeta del PGA Tour, aunque con la duda de qué condiciones le impondría esta liga. EFE

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