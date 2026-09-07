Page ve triste que haya quien "para tirar en política" necesite "odio y enfrentamiento"

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Talavera de la Reina (Toledo), 7 sep (EFE).- El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que es "triste" que haya "gente que para tirar en política" necesita "del odio y del enfrentamiento entre unos y otros", de forma que se sigue "jugando con el esquema mental de las dos Españas".

En declaraciones a los medios en Talavera de la Reina (Toledo) tras la inauguración de la escuela infantil 'Pequeños Exploradores', García-Page ha calificado de "dramático" e "injusto" este escenario, toda vez que ha defendido que la sociedad española es "abierta, plural y muy diversa".

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"Hay algunos que tienen interés en ganar las elecciones a base de utilizar la emigración y el odio social, evidentemente en Alemania y aquí, lo sabemos y hay otros que probablemente lo estimulan porque buscan un enfrentamiento de dos mitades", ha argumentado García-Page, también en alusión a los resultados de las elecciones celebradas este domingo en Sajonia-Anhalt (Alemania), con la victoria de la formación ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD).

García-Page ha denunciado que en España "el frentismo se ha convertido en el único instrumento que tienen algunos para sobrevivir en política" y ha lamentado que incluso la política internacional, que tradicionalmente estaba "consensuada y no formaba parte del debate interno", también es un elemento de confrontación política.

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Asimismo, y tras las últimas encuestas que apuntan a un incremento del rechazo de la ciudadanía a la inmigración, ha señalado que "la crispación que hay en relación con la emigración tiene un porcentaje muy alto de diseño desde arriba de la política" y ha opinado que "a pie de calle se palpa mucho más normalidad de la que a lo mejor hay en el ambiente político".

En cambio, ha propuesto "recuperar espacios de convivencia" y "tirar abajo todo tipo de muros y todo tipo de uso del odio", con el objetivo de "intentar que España vuelva a ser un espacio de centralidad".

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"Siempre seré partidario de que se favorezcan el entendimiento, los consensos y la razón por encima del populismo que anida siempre en los extremos", ha afirmado el presidente castellanomanchego.

En cualquier caso, ha abogado por distinguir entre el "plano de la gente y el ruido político". EFE

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