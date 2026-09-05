Caitlin Clark rompe el récord de asistencias en su debut mundialista

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Berlín, 5 sep (EFE).- La joven estrella Caitlin Clark hizo historia en su debut en una Copa del Mundo al totalizar once asistencias y tener cero pérdidas ante China este viernes que la convirtieron en la jugadora estadounidense que más pases decisivos ha repartido en la historia de la competición.

Clark, que fue nombrada jugadora más valiosa del encuentro ante el combinado asiático, sumó 14 puntos y 22 de valoración, con un total de 0 pérdidas en 26 minutos en pista.

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El anterior récord lo tenía Alyssa Thomas con nueve ante Bélgica en 2022.

Además, desde que 1994 que hay registros, es una de las ocho jugadoras que ha dado diez o más asistencias en un partido de una Copa del Mundo femenina.

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“Estar rodeada de cinco personas que ya han ganado medallas de oro al más alto nivel, intento seguir su ejemplo y aprovechar toda la sabiduría que tratan de transmitirme”, declaró Clark en rueda de prensa tras el partido.

“Con jugadoras con tanto talento, da igual a quién pase el balón, siento que nunca van a fallar el tiro”, declaró.

Según explicó Kara Lawson, seleccionadora estadounidense, Clark “estuvo fantástica” y “cambió el ritmo del partido” en la victoria ante China 94-61.

El ‘Team USA’, máximas favoritas a llevarse el oro intercontinental, se enfrentará este domingo a Italia en la segunda jornada de la fase de grupos. EFE

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(foto)