Espana agencias

Caitlin Clark rompe el récord de asistencias en su debut mundialista

Guardar

Berlín, 5 sep (EFE).- La joven estrella Caitlin Clark hizo historia en su debut en una Copa del Mundo al totalizar once asistencias y tener cero pérdidas ante China este viernes que la convirtieron en la jugadora estadounidense que más pases decisivos ha repartido en la historia de la competición.

Clark, que fue nombrada jugadora más valiosa del encuentro ante el combinado asiático, sumó 14 puntos y 22 de valoración, con un total de 0 pérdidas en 26 minutos en pista.

PUBLICIDAD

El anterior récord lo tenía Alyssa Thomas con nueve ante Bélgica en 2022.

Además, desde que 1994 que hay registros, es una de las ocho jugadoras que ha dado diez o más asistencias en un partido de una Copa del Mundo femenina.

PUBLICIDAD

“Estar rodeada de cinco personas que ya han ganado medallas de oro al más alto nivel, intento seguir su ejemplo y aprovechar toda la sabiduría que tratan de transmitirme”, declaró Clark en rueda de prensa tras el partido.

“Con jugadoras con tanto talento, da igual a quién pase el balón, siento que nunca van a fallar el tiro”, declaró.

Según explicó Kara Lawson, seleccionadora estadounidense, Clark “estuvo fantástica” y “cambió el ritmo del partido” en la victoria ante China 94-61.

El ‘Team USA’, máximas favoritas a llevarse el oro intercontinental, se enfrentará este domingo a Italia en la segunda jornada de la fase de grupos. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué día empieza el colegio en La Rioja: fecha exacta del inicio de curso, vacaciones y fechas importantes

El nuevo curso académico arranca con un gasto medio de 505 euros por hijo que alcanza más de 2.000 al finalizar

Qué día empieza el colegio en La Rioja: fecha exacta del inicio de curso, vacaciones y fechas importantes

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El Gobierno de Pedro Sánchez advierte a la Unión Europea: puede bloquear la ampliación de la UE si no se aceptan el catalán, el euskera y el gallego como oficiales

La propuesta española choca con el rechazo de una decena de socios, con Alemania al frente

El Gobierno de Pedro Sánchez advierte a la Unión Europea: puede bloquear la ampliación de la UE si no se aceptan el catalán, el euskera y el gallego como oficiales

Calor de verano y tormentas por el acercamiento de una DANA: la Aemet pone en alerta a media España por altas temperaturas y fuertes precipitaciones

Los termómetros seguirán superan los 40 grados en algunas zonas del país, mientras en varias regiones se registrarán chubascos y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo

Calor de verano y tormentas por el acercamiento de una DANA: la Aemet pone en alerta a media España por altas temperaturas y fuertes precipitaciones

Embalses España: la reserva de agua bajó este 5 de septiembre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,88 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Embalses España: la reserva de agua bajó este 5 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bruselas financia dos centros de acogida temporal de migrantes en Senegal dentro de un modelo de cooperación migratoria que la UE ya aplica en Mauritania

Bruselas financia dos centros de acogida temporal de migrantes en Senegal dentro de un modelo de cooperación migratoria que la UE ya aplica en Mauritania

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

ECONOMÍA

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

Cuánta pensión cobrarán Santi Aldama y Hugo González por jugar en la NBA: la jubilación que convierte el baloncesto en un retiro de oro

DEPORTES

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

Alcaraz supera un partido irregular ante Wu y se cita con Tommy Paul en los octavos del US Open

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”