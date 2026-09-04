Temas del día de EFE España del viernes 4 de septiembre de 2026 (13:30 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - La Audiencia Nacional manifiesta su "absoluto respaldo" a la jueza que investiga Ceuta

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(Texto enviado a las 12:37;590 palabras)

- El Gobierno despliega en Ceuta equipos para atender a mujeres inmigrantes con niños

(Texto enviado a las 11:20; 309 palabras)

- Page dice que las palabras de Sánchez sobre el rey fueron "chirriantes y muy inapropiadas"

(Texto enviado a las 12:41; 334 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Pradales cree que si no se encauza la crisis de Ceuta la legislatura debería acabar

(Texto enviado a las 11:07; 208 palabras)

VUELTA COLE

Madrid - Comienza una escalonada vuelta a las aulas hasta mediados de mes

(Texto enviado a las 06:30; 822 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - Jeremy Irons, Orlando Bloom y Marion Cotillard estarán en el Festival de San Sebastián

(Texto enviado a las ; palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MÚSICA WISIN

Marbella (Málaga) - Wisin: 'La Universidad del Perreo' está lleno de sonido que no se hacía y la gente pedía. Esther Gómez.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FLAMENCO BIENAL (Entrevista)

Sevilla - La Bienal de Sevilla determinará la oferta flamenca del resto del mundo, según su director

(Texto enviado a las 9:34; 648 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El Ballet de Andalucía, con los grandes del flamenco, en la gala inaugural de la Bienal

(Texto enviado a las 12:56; 406 palabras) (Foto) (Vídeo)

TELEVISIÓN LA SÉPTIMA (Entrevista)

Madrid - Javier Ruiz, director editorial de La Séptima, bautiza su modelo: "la anti-Fox"

(Texto a las 07:00 horas. 808 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Las temperaturas subirán aún más este viernes y el calor intenso marcará el fin de semana.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA AGUA

Madrid - Un verano de calor extremo y lluvias escasas pone a prueba la resiliencia hídrica española

(Texto enviado a las 9:00; 794 palabras) (Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8023721619, 8023690294)

PENDIENTE

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este viernes para aprobar la reforma del modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno llega rodeada de tensión tras el rechazo de las comunidades del PP al plan del Ejecutivo, y después de que la Comunidad de Madrid ya haya anunciado que no acudirá y animando a sumarse al resto de autonomías.

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AGENDA INFORMATIVA

13:30h.- Barcelona.- EMPRESAS TELEFÓNICA.- El presidente de Telefónica, Marc Murtra, ofrece una conferencia sobre la situación y las perspectivas de la compañía en un almuerzo-coloquio con empresarios presentado por el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Foment del Treball, (Via Laietana, 32, pral.) (Texto) (Foto) (Vídeo)

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18:00h.- CONSEJO JUVENTUD.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura la XXVI Asamblea del Consejo de la Juventud de España. Asiste la ministra de Juventud e Infancia, que clausura el acto. Círculo de Bellas Artes de Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- PARTIDOS CC.- Coalición Canaria en Tenerife celebra un Consejo Político en el que se votará la candidatura de Fernando Clavijo como candidato de CC a la Presidencia de Canarias para las elecciones de mayo de 2027. Sede de Coalición Canaria de Tenerife (c/ Galcerán 7, en Santa Cruz de Tenerife). (Texto) (Foto)

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20:00h.- Badajoz.- CULTURA ARTE.- Inauguración de una exposición que integra cuarenta grabados de Goya, cinco litografías de Dalí y veintiocho grabados de Picasso, promovida por la Fundación CB. Espacio Casa Alba (C/ San Juan 7).

20:00h.- Puerto de la Cruz (Tenerife).- MÚSICA PHE FESTIVAL.- Conciertos de Fat Dog, Ibibio Sound Machine, Barry B, Rufus T. Firefly, Bodega, Arxx, Ezezez, Xerach y Belice en la primera jornada del Phe Festival 2026. Explanada del muelle.

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20:30h.- Valladolid.- FIESTAS VALLADOLID.- Los integrantes de la banda Siloé pronuncian el pregón de las Fiestas de Valladolid en honor a la Virgen de San Lorenzo. Plaza Mayor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Mérida.- CORRIDA ROMANA.- La plaza de toros de Mérida acoge la 'Corrida Romana' con Morante de la Puebla como principal figura del cartel, en un espectáculo que combinará tauromaquia y música y que contará también con la participación del cantaor flamenco Israel Fernández. Plaza de toros.

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21:00h.- Barcelona.- AITANA GIRA.- La cantante catalana Aitana ofrece el primero de sus cuatro conciertos en Barcelona programados dentro de su gira 'Cuarto Azul World Tour'. Palau Sant Jordi. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

22:00h.- Marbella (Málaga).- PREMIOS JUVENTUD.- El cantante onubense Manuel Carrasco protagoniza un especial musical producido por TelevisaUnivision en el marco del PJ Fest y los Premios Juventud 2026. Starlite Marbella. (Texto)

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EFE

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