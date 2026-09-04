Sánchez reunirá a sus diputados y senadores el lunes en el inicio del curso parlamentario

Guardar

Madrid, 4 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervendrá el lunes ante los diputados y senadores del PSOE en la reunión interparlamentaria con la que los socialistas darán inicio al curso en las Cortes, el cuarto y último de esta legislatura.

La reunión interparlamentaria de los grupos del PSOE del Congreso y el Senado comenzará a las 12:00 del lunes en la sala Ernest Lluch del Congreso.

PUBLICIDAD

La próxima semana están previstos los primeros plenos ordinarios del período en ambas cámaras, con sesión de control el martes por la tarde en el Senado y el miércoles por la mañana en el Congreso, aunque el jueves ya se celebró el primer pleno en la Cámara Baja, de carácter extraordinario, para la comparecencia de Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta.

Está previsto que Sánchez asista al control del miércoles en el Congreso, donde volverá a tener un cara a cara sobre la crisis de Ceuta con el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, mientras que una vez más, como en casi toda la legislatura, se ausentará del control en el Senado, al que este martes acudirá el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo.

PUBLICIDAD

El lunes, tres horas antes de la intervención de Sánchez ante los parlamentarios socialistas en el Congreso, Feijóo presentará en un hotel de Madrid un desayuno informativo del presidente de Ceuta, Juan José Vivas. EFE