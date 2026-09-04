La UEFA se alía con la firma STRAUSS para mejorar el arbitraje

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Madrid, 4 sep (EFE).- La UEFA y la marca alemana STRAUSS han firmado un acuerdo de colaboración dirigido a apoyar y desarrollar el arbitraje en el fútbol europeo, que incluye el apoyo de la segunda a los programas de captación de árbitros y sensibilización hacia su papel.

Con una vigencia de tres años, la colaboración permitirá que el logotipo de la firma líder en ropa de trabajo y equipamiento de seguridad esté presente en las equipaciones de los árbitros de UEFA, así como en los monitores del VAR y en la sala de operaciones de vídeo (VOR) de la UEFA en Nyon (Suiza).

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También STRAUSS contribuirá a un fondo de desarrollo específico destinado a apoyar la formación, el entrenamiento y la progresión de los árbitros y colaborará con iniciativas de arbitraje de base en toda Europa, además de respaldar programas de captación y sensibilización de árbitros de la UEFA, incluida su campaña "¡Be a Referee!" ("¡Hazte Árbitro!") puesta en marcha hace tres años.

La UEFA explicó que las dos partes crearán además contenidos atractivos dirigidos a los aficionados, para ofrecer una visión única de los conocimientos, la preparación y la toma de decisiones que sustentan el arbitraje de élite, que "pondrán de relieve la profesionalidad y la dedicación de los árbitros". EFE

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