Olasagasti celebra su primer gol en el Ciutat y pide mantener la exigencia para crecer

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Valencia, 3 sep (EFE).- El centrocampista Jon Ander Olasagasti, que vivió el pasado domingo una jornada especial al marcar su primer gol en el Ciutat de València, en la victoria ante el Real Betis, aseguró que deben mantener la exigencia para seguir con el crecimiento del equipo.

Olasagasti destacó la importancia del triunfo y la conexión recuperada con la afición granota. “Volver a casa con tu gente y conseguir la primera victoria de la temporada de esa manera y contra un equipo tan difícil como el Betis es una gozada”, señaló.

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El futbolista vasco recordó que el respaldo de la afición fue clave durante la pasada temporada y aseguró que esa unión se mantiene en este inicio de curso. “Te animaban, te empujaban en los momentos malos y este año ha empezado así también”, afirmó.

Aunque se mostró “feliz” por haber marcado el quinto tanto del encuentro, el futbolista antepuso el rendimiento colectivo. “Me quedo con la victoria y ojalá sean muchas más”, apuntó.

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El jugador vasco también valoró la progresión del equipo, que considera que ha ido “de menos a más”, aunque insistió en la necesidad de corregir errores y mantener la intensidad.

El Málaga será el próximo rival del Levante, un partido que Olasagasti afronta con máxima exigencia: “En Primera todos los equipos rinden y compiten. Tenemos que hacerlo igual de bien”. EFE

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