Espana agencias

Olasagasti celebra su primer gol en el Ciutat y pide mantener la exigencia para crecer

Guardar

Valencia, 3 sep (EFE).- El centrocampista Jon Ander Olasagasti, que vivió el pasado domingo una jornada especial al marcar su primer gol en el Ciutat de València, en la victoria ante el Real Betis, aseguró que deben mantener la exigencia para seguir con el crecimiento del equipo.

Olasagasti destacó la importancia del triunfo y la conexión recuperada con la afición granota. “Volver a casa con tu gente y conseguir la primera victoria de la temporada de esa manera y contra un equipo tan difícil como el Betis es una gozada”, señaló.

PUBLICIDAD

El futbolista vasco recordó que el respaldo de la afición fue clave durante la pasada temporada y aseguró que esa unión se mantiene en este inicio de curso. “Te animaban, te empujaban en los momentos malos y este año ha empezado así también”, afirmó.

Aunque se mostró “feliz” por haber marcado el quinto tanto del encuentro, el futbolista antepuso el rendimiento colectivo. “Me quedo con la victoria y ojalá sean muchas más”, apuntó.

PUBLICIDAD

El jugador vasco también valoró la progresión del equipo, que considera que ha ido “de menos a más”, aunque insistió en la necesidad de corregir errores y mantener la intensidad.

El Málaga será el próximo rival del Levante, un partido que Olasagasti afronta con máxima exigencia: “En Primera todos los equipos rinden y compiten. Tenemos que hacerlo igual de bien”. EFE

pzm sm/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras los incendios del verano, España concentra casi la mitad de todas las hectáreas quemadas en la Unión Europea

En lo que va de año, el fuego ha quemado 295.720 hectáreas en el país, el 45,6% de las 647.375 afectadas en todo el bloque. No obstante, Italia acumula el mayor número de incendios

Tras los incendios del verano, España concentra casi la mitad de todas las hectáreas quemadas en la Unión Europea

La nueva etiqueta que aparece en los surtidores de las gasolineras francesas y que puede llegar a España: qué significa y cómo afectaría a nuestro coche

El país vecino obliga desde el 27 de agosto a que las estaciones de servicio indiquen si el combustible contiene aditivos metálicos

La nueva etiqueta que aparece en los surtidores de las gasolineras francesas y que puede llegar a España: qué significa y cómo afectaría a nuestro coche

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

Ubicada en el fiordo de Sørfjorden, la propiedad funcionó durante más de un siglo como correccional, una etapa que le ganó el sobrenombre con el que se conoce ahora

La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva etiqueta que aparece en los surtidores de las gasolineras francesas y que puede llegar a España: qué significa y cómo afectaría a nuestro coche

La nueva etiqueta que aparece en los surtidores de las gasolineras francesas y que puede llegar a España: qué significa y cómo afectaría a nuestro coche

Feijóo acusa a Sánchez de quedarse de brazos cruzados en la crisis de Ceuta y tapar las responsabilidades de Rabat: “¿Qué sabe Marruecos de usted?”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso por la crisis en Ceuta, en directo | Santiago Abascal acusa a Sánchez de “traición” y de actuar con “sumisión” ante Marruecos: “No es amigo, es su amo”

Pedro Sánchez promete publicar todos los informes sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta: “El Gobierno no tiene nada que ocultar”

Pedro Sánchez mantiene su confianza en Marruecos tras el informe policial de la entrada masiva en Ceuta: “No hay evidencias sólidas de que lo planificara”

ECONOMÍA

La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

La isla del Diablo a la venta: el terreno con el curioso nombre tiene casi 4.000 m2 construidos y playa propia

Qué pasa si la Unión Europea declara a Ceuta y Melilla región ultraperiférica: ventajas fiscales y más financiación europea

Seguros obligatorios en una hipoteca: qué exige la ley y qué puede pedir el banco al conceder el préstamo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si tienes un familiar a tu cargo, puedes solicitar el teletrabajo”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Cómo llegar a Madring para ver la Fórmula 1: metro, cercanías, autobús y dónde aparcar el coche

Cómo llegar a Madring para ver la Fórmula 1: metro, cercanías, autobús y dónde aparcar el coche

Steiner, exjefe de Haas, apoya a Fernando Alonso en Aston Martin tras otro ‘milagro’ en la Fórmula 1: “Ha sido una hazaña típica de él”

Carlos Alcaraz remonta ante Faria en el US Open y despeja las dudas sobre su físico

El álbum de cromos va a ser digital y lo tendremos en el móvil con más recompensas para los coleccionistas: “Cambia el soporte, no la emoción”

Raúl de Tomás, el fichaje ‘sorpresa’ del Rayo Vallecano que está ante su última oportunidad de volver a tenerlo todo