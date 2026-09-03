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Morata ya está “para poder jugar minutos” con el Leganés

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Madrid, 3 sep (EFE).- Álvaro Morata, delantero del Leganés, cedido desde el Como italiano y campeón de Europa con la selección española, ya está “para poder jugar minutos” con su nuevo equipo, al igual que el defensa Javi Montero, según confirmó este jueves Rubén Albés, su entrenador, en la víspera del duelo de este viernes contra Las Palmas en el estadio Gran Canaria.

“Sí (están ya para tener minutos). Son situaciones un poco diferentes. Javi (Montero) llega muy bien, independientemente de haber estado sin club y sin entrenar con equipo. Y Álvaro sí que ha entrenado en este caso con el Como. Pero ambos están para poder jugar minutos”, avanzó el técnico en la rueda de prensa este jueves, antes de viajar a Canarias.

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El entrenador confirmó que mantiene las bajas en Las Palmas de los lesionados Álvaro Tejero, Enric Franquesa, Amadou Diawara y Unax del Cura y recupera al portero Raúl Fernández, que cumplió sanción ante el Eldense por su expulsión contra el Oviedo, pero reveló que mantendrá en la titularidad a Luca Zidane, que jugó de inicio la anterior cita.

“Jugará Luca. Y es un placer tener dos porteros del súper nivel que los tenemos. Para mí, tenemos una de las mejores porterías se la categoría”, valoró el entrenador.

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“Igual que en cualquier posición puede haber cambios, igual que un compañero está en un mejor estado de forma o hay una lesión, podrá cualquiera de ambos (en la portería). Esto es fútbol, pero creo que es una buena noticia y debemos naturalizar lo que puede ser el cambio incluso en ese tipo de posiciones”, explicó. EFE

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