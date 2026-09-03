La Federación Española de Rugby nombra a Ricardo Martinena director de su Academia

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Madrid, 3 sep (EFE).- La Real Federación Española de Rugby (RFER) ha nombrado al técnico y exjugador Ricardo Martinena director de su Academia Nacional en sustitución de Raúl Pérez.

Según informa la federación en un comunicado, se ha definido la nueva estructura técnica de su itinerario de Alto Rendimiento para el XV masculino, con el fin de buscar "la detección y evolución del talento joven, asegurando una transición fluida hacia la élite internacional mediante un equipo de entrenadores interdisciplinar y transversal".

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"El primer paso de este camino recae en la dirección de las Academias Nacionales, que pasa a estar encabezada por Ricardo Martinena en sustitución de Raúl Pérez, quien da un paso al lado en esta área para asumir nuevos retos dentro del organigrama", explica la RFER.

Las Academias actúan sobre jugadores y jugadoras de 16, 17 y 18 años, a través de 6 centros regionales, coordinados por sus respectivos directores:

Madrid, Valentín Telleriarte; Cataluña, Sergi Guerrero; Comunitat Valenciana, Pedro de Matías; Euskadi, Iñigo Marotias; Castilla y León, Iván Criado; Andalucía, Tomás Carrió.

"Nuestro objetivo es desarrollar el talento nacional joven, tanto femenino como masculino", asegura Martinena, que en declaraciones distribuidas por la federación señala: "Queremos continuar con la evolución de la Academia, seguir trabajando en la línea en que se estaba haciendo y continuar evolucionando para conseguir detectar el talento y acompañarlo para crear jugadores y jugadores de alta nivel para nuestro equipos nacionales"

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"Los directores regionales eligen a los cinco mejores perfiles masculinos y femeninos de cada año de nacimiento para ingresar en la Academia. Trabajamos en formatos de 2 y 3 días a la semana (de lunes a miércoles), enfocados en preparación física y habilidades técnico-tácticas. Los directores y preparadores físicos recogen datos constantemente para equiparar los estándares de los chicos y chicas a las exigencias del alto rendimiento y trabajar individualmente con cada uno de ellos", explica. EFE