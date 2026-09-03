Feijóo y Moreno abrirán en Málaga un curso político marcado por Ceuta y las elecciones

Guardar

Málaga, 3 sep (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverá a participar este viernes en Málaga en el tradicional acto de apertura de curso político de su formación, marcado por la situación de Ceuta y las citas electorales, y en el que estará acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El líder nacional acudirá, en la localidad de Alhaurín el Grande, al conocido como 'acto de los huevos fritos', que el PP malagueño organiza anualmente como pistoletazo de salida del año político y que contará también con Moreno, presidente andaluz de esta fuerza política, según ha informado la formación.

PUBLICIDAD

El encuentro, previsto a partir de las 13:00 horas, reunirá a representantes y dirigentes del PP andaluz y malagueño en el mismo lugar del año pasado, la aceitera Molisur, para arrancar un curso político de especial intensidad en términos electorales, ya que además de la crisis migratoria de Ceuta, el calendario prevé celebrar comicios municipales y generales a lo largo de 2027.

El PP de Málaga, que preside Patricia Navarro, contará en el acto con la presencia de una amplia representación de los alcaldes populares de la provincia. EFE

PUBLICIDAD