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El Valencia reitera su total confianza en Corberán y establece el objetivo en "avanzar"

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Valencia, 3 sep (EFE).- El consejero delegado de fútbol del Valencia, Ron Gourlay, aseguró este jueves que mantiene la confianza en el técnico Carlos Corberán y estableció el objetivo del equipo en avanzar en la rueda de prensa celebrada para analizar el mercado de fichajes en la sala de prensa de Mestalla.

“El objetivo del entrenador, los jugadores, el presidente, de todos, es clarísimo: avanzar, mejorar, seguir. El año pasado acabamos novenos, nos quedamos a las puertas de Europa. El objetivo es mejorar, avanzar. Hay que ver cómo llegamos a finales de año y juzguemos a final de temporada”, expresó el directivo, que no comparecía ante los medios desde hace siete meses.

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A su vez, Gourlay aseguró que Corberán tiene "todo" el apoyo del club, del consejo, de la propiedad y el suyo. “Forma parte de la decisión estratégica del club y la continuidad es necesaria. Ha sido un inicio de temporada complicado pero confiamos en que podemos revertir la situación", afirmó.

“En el mundo del fútbol se tienen que tomar decisiones importantes y uno tiene que defender lo que uno cree. Hay mucha presión sobre mí, el consejo y la propiedad. La pasada temporada las cosas no iban del todo bien, lo estábamos pasando mal pero seguía con confianza en el equipo y jugador. Pensaba que se podrían superar los obstáculos a mitad de temporada y desde el club y yo confiamos en que Corberán es el adecuado para llevar al club hacia adelante”, continuó.

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“El club necesita estabilidad después de ocho temporadas problemáticas y lo que se necesitan son tiempos para hacer cambios pero con estabilidad. Nos quedamos a solo un punto de Europa y, a pesar de ello, fue una temporada bastante compleja. El rendimiento del equipo durante los últimos siete partidos fue muy bueno, se demostró la calidad de los jugadores y lo que necesitamos es competitividad, continuidad y esperamos seguir mejorando”, agregó.

Mientras, sobre la presente temporada en la que el Valencia sólo ha sumado un punto de nueve posibles, dijo: “Estos tres partidos no los tendría en cuenta todavía. El inicio no ha sido el ideal, estoy decepcionado los jugadores y el entrenador también lo están, pero hay margen para revertir la situación”.

“Entiendo la frustración de los aficionados. Todos no sentimos así. No estaba para nada satisfecho tras el partido en Coruña. Lo hemos hablado y es agua pasada. Son tres partidos que hay que pasar y centrarse en lo que está por venir. Dije que daría todo por el club, pero necesito tiempo”, apuntó en una rueda de prensa que duró casi dos horas.

"Tenemos que dar el siguiente paso y es importante que nos juzguen al final de la temporada y no después de tres partidos", concluyó. EFE

plm/cmm

(foto) (vídeo)

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