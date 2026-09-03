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El Extreme Barcelona cumple 18 años con novedades y el regreso de la olímpica Terol

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Barcelona, 3 sep (EFE).- El Extreme Barcelona cumple este fin de semana 18 años con una edición que incorpora como principales novedades el fútbol 3x3 y la 'synkro race', y que contará de nuevo con la presencia de la olímpica Daniela Terol, una de las grandes figuras de la nueva generación del skate español, que regresa a la competición tras perderse la pasada edición por una lesión.

El festival, uno de los principales acontecimientos europeos de deportes urbanos, busca también reforzar su dimensión internacional mediante su asociación con International Sports Broadcasting, productora de alcance mundial, y una distribución televisiva prevista en 36 países.

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Así lo ha señalado este jueves Víctor Casanovas, director general de SevenMila, organizadora del evento, durante la presentación en el Parc del Fòrum, donde ha valorado que el Extreme Barcelona está "pensado para Barcelona, pero también con esa visión global".

En el plano deportivo, uno de los regresos más esperados será el de Daniela Terol, de 17 años, campeona del Extreme Barcelona en 2018, con solo nueve años, y en 2023, además de decimotercera en skate en los Juegos Olímpicos de París 2024. La catalana se perdió la pasada edición mientras se recuperaba de una fractura de coxis y problemas en la pelvis.

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"Este año la afronto con todavía más ganas", ha señalado Terol, que ha valorado especialmente el vínculo con Barcelona, donde se siente "como en casa" y donde, ha opinado, "la presión desaparece".

La skater ha señalado que regresa sin obsesionarse con el resultado y con el objetivo de aprovechar la competición para seguir evolucionando y preparar retos mayores. "Se trata de intentar hacer trucos nuevos, evolucionar y, sobre todo, competir conmigo misma. Después, ganar o subir al podio es una consecuencia", ha señalado.

La catalana compartirá competición con su hermana pequeña, con quien entrena habitualmente y a la que ayuda durante las sesiones. Terol ha señalado que quiere "lo mejor para ella" y que hace todo lo que puede para ayudarla.

La joven skater no ha descartado presentar algún truco nuevo durante el fin de semana, aunque ha señalado que esperará a comprobar sus sensaciones en los entrenamientos. "Intentaré hacer trucos que no haya hecho en años anteriores", ha avanzado.

Entre los nombres internacionales destaca la australiana Emily Gibson en scooter femenino, disciplina que se incorpora este año al programa, y el británico Jordan Clark, máximo ganador histórico del Extreme Barcelona, con seis oros en scooter y uno en BMX, que buscará una nueva medalla en Barcelona.

Clark ha valorado que la ciudad es "un sitio muy especial" y ha señalado la importancia de competir en una prueba que otorga una elevada cantidad de puntos, al ser "la tercera competición del mundo que da más puntos".

La presentación ha servido, asimismo, para dar a conocer la 'synkro race', una competición híbrida por parejas que combina resistencia y fitness y que, según su impulsor, Loren García, busca ir más allá del formato tradicional de las carreras híbridas para poner el foco en "el trabajo sincronizado y el compañerismo".

Por su parte, el secretario general de Esports de la Generalitat, Abel García, ha valorado el "vínculo del festival con la ciudad y el territorio", mientras que el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, ha señalado la capacidad del Extreme Barcelona para "incorporar cada año nuevos ingredientes y atraer a un público más amplio".

El objetivo de esta edición es superar los 32.500 asistentes del año pasado en el Parc del Fòrum y consolidar un evento que, 18 años después de su nacimiento, mantiene su apuesta por la evolución de los deportes urbanos y por una creciente proyección internacional. EFE

avm/xsf/jap

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