Carles Pérez: "He dado pasos que no tocaban y venir al Girona es el correcto"

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Girona, 3 sep (EFE).- El extremo Carles Pérez ha reconocido este jueves en su presentación como nuevo jugador del Girona que "en los dos últimos años" ha dado pasos que cree que "no tocaban", por lo que "venir al Girona es el paso correcto" porque el estilo de juego se adapta a sus características y también por la mentalidad del club.

"A veces en el fútbol no estás con las personas correctas y das pasos que quizás son equivocados. La mejor manera de remediarlo es venir aquí, en un sitio donde creo que puedo explotar y volver a ser el Carles que era", ha admitido el exjugador del Barcelona.

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El extremo catalán se ha comprometido con el Girona por una temporada después de rescindir su contrato con el Celta de Vigo y después de dos cesiones seguidas, al Getafe y al Aris de Salónica.

Pérez ha reivindicado que el Girona sigue siendo "un club 'top' y de Primera" y ha añadido que tiene "muy claro" su objetivo: "Volver a Primera y quedarme muchos años en Primera con el Girona".

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También ha explicado que viene de no jugar ningún partido "porque el club donde estaba no me lo ha permitido", pero ha revelado que ya le ha dicho a Quique Álvarez que está disponible para el partido de este sábado en campo del Sporting.

El presidente del club, Delfí Geli, ha destacado que es "un jugador con calidad y experiencia" y el director deportivo, Quique Cárcel, ha asegurado que es un atacante "con capacidad de definir en el último tercio de campo y buena mentalidad". EFE

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