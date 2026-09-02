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Lama, aclamado por la afición tras quedarse en Granada y declinar ofertas de Primera

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Granada, 2 sep (EFE).- El central Manu Lama fue aclamado este miércoles por la afición del Granada en el entrenamiento a puerta abierta celebrado por el equipo, después de que el jugador madrileño haya rechazado varias ofertas de conjuntos de Primera División en el último día del mercado estival de fichajes para quedarse en el club rojiblanco.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’, actual líder de LaLiga Hypermotion, se ejercitó en la Ciudad Deportiva Granada CF en una sesión especial abierta al público a la que acudieron alrededor de trescientos aficionados.

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Los rojiblancos preparan el partido del próximo domingo en Ipurua ante el Eibar, al que acuden tras dos victorias, un empate y sólo un gol recibido en las tres primeras jornadas del campeonato.

Pacheta no pudo contar con el lateral Pau Casadesús ni con el extremo francés Kader Bamba, que ya fueron baja en el pasado partido ante el Córdoba y que siguen lesionados.

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El jugador más aclamado por la afición fue Manu Lama después de que este martes, último día del mercado estival de fichajes, declinara aceptar ofertas de equipos de Primera División, en especial una del Elche, para seguir en Granada.

El central granadinista, de 25 años y que esta temporada es uno de los capitanes del equipo, es clave para Pacheta y está en vías de renovar con el Granada un contrato que concluye al final de la presente campaña.

Tanto técnicos como jugadores se dieron un baño de masas con los seguidores rojiblancos, con los que se fotografiaron y a los que firmaron autógrafos al acabar el entrenamiento. EFE

jag/cc/cmm

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