Carlos Rodríguez: "El principal obstáculo ha sido mental"

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Murcia, 1 sep (EFE).- El español Carlos Rodríguez (Netcompany Ineos) espera alcanzar su máximo nivel en la segunda semana de la Vuelta después de un inicio en el que "el obstáculo mental" fue el factor principal para estar fuera de la lucha de los puestos de cabeza.

"Hubo un momento en el que no me sentí al nivel que esperaba y fue una gran decepción. Sigo esforzándome y espero alcanzar el nivel que sé que puedo lograr. Ojalá que ese momento llegue durante la segunda semana", señaló el corredor de Almuñecar en declaraciones al equipo.

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La mente controla las piernas

Para Rodríguez hasta el momento la Vuelta ha sido un desafío tanto físico como mental. "El principal obstáculo ha sido mental, pero la mente controla las piernas. Cuando estás al límite, no solo puedes esforzarte al máximo, sino también mentalmente. Espero poder seguir esforzándome y disfrutar, incluso sufriendo", comentó.

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A sus 25 años, admite que la ronda española "ha sido genial" a pesar de no haber estado a la altura esperada.

"Este equipo tiene un grupo de corredores fantástico. Todos estamos en la misma sintonía, nos divertimos y el ambiente es estupendo. Los aficionados también han sido increíbles, muy solidarios y respetuosos, así que lo estoy disfrutando mucho. Sigo pensando que lo mejor está por venir, así que tengo muchas ganas", afirmó.

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Rodríguez espera gestionar las diferentes situaciones aprendidas en la primera semana. "Espero poder aplicarlo en el resto de la carrera y en el resto de mi trayectoria profesional, lo que me beneficiará como ciclista. Creo que, como equipo, tenemos una buena combinación de ciclistas y experiencia. Todos somos bastante jóvenes, pero cada uno tiene su propia experiencia en carreras, lo que también nos ayuda a alcanzar nuestro objetivo colectivo y a convertirnos en los mejores ciclistas que podemos ser", dijo.

La decimotercera etapa de la Vuelta saldrá de Almuñecar, localidad natal de Carlos Rodríguez. El andaluz espera el momento con ilusión.

"Es genial correr con el público local y por carreteras de mi zona. Además, en esta segunda semana nos dirigimos hacia mi ciudad natal, lo cual me emociona. Me gusta participar en las grandes vueltas, y correr la Vuelta siempre es especial", afirmó.

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El ciclista del Ineos, ganador de etapa en el Tour 2023, detalló el ambiente que le espera en Almuñecar.

"Comenzamos en Almuñécar, mi ciudad natal. Mi familia y amigos vendrán a verme y estarán animándome desde la carretera. Es genial; son personas que me han apoyado desde pequeño hasta convertirme en profesional, así que será fantástico tenerlos allí", indicó.

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Respecto al liderazgo del británico Oscar Onley en el equipo, el andaluz valoró positivamente la labor del portado del maillot blanco de mejor joven: "Ha sido muy positivo contar con alguien que viene a dar buenos resultados y en quien podemos confiar, eso ha sido genial. Quiero apoyar aún mejor a Oscar en la siguiente parte de la carrera, ya que hasta ahora no he sido muy decisivo".

El de Almuñecar señala las etapas con final en La Calar Alto y La Pandera como claves: "Creo que podemos tener buenos resultados en esas etapas, pero la decimotercera desde Almuñecar es mi favorita, por supuesto. Tenemos unos días para intentar hacerlo todo bien y, además, divertirnos". EFE

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