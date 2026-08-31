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Sergey Hernández: "No siento ninguna presión; sé lo que valgo y el nivel que tengo"

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Barcelona, 31 ago (EFE).- El portero español Sergey Hernández, uno de los refuerzos del Barça para esta temporada, restó importancia a la presión de asumir el puesto que deja Emil Nielsen y aseguró que afronta su llegada al conjunto azulgrana con confianza en sus propias capacidades.

"No siento ninguna presión. Siempre he jugado al máximo nivel, en la Bundesliga y en la 'Champions'. Sé lo que valgo y también sé el nivel que ha alcanzado en los últimos años en el Magdeburgo. Creo que, con la defensa que tenemos, podré beneficiarme mucho de ella", apuntó el guardameta navarro.

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Hernández, que se ha comprometido con el conjunto azulgrana hasta 2029, explicó desde la sala de prensa del Palau Blaugrana que su llegada al, a su juicio, "mejor equipo del mundo" supone la culminación de una aspiración que le acompaña desde niño.

"Es un privilegio poder defender este escudo, es el sueño de cualquier jugador de balonmano. Cuando eres pequeño y ves los partidos de 'Champions' del Barça, llegar aquí es lo más grande que te puede dar el balonmano. Es un sueño cumplido. Solo puedo corresponder como se merece y devolver todo el cariño en la pista", señaló.

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El internacional español, que explicó que su adaptación al vestuario está siendo "muy positiva", ya que conocía a buena parte de sus nuevos compañeros, con los que ha compartido selección o se ha enfrentado durante los últimos años, mostró además su voluntad de integrarse en la cultura catalana.

"Hay muchos compañeros que, cuando estamos en el autobús o comiendo juntos, hablan en catalán. Me gustaría intentar aprenderlo para poder integrarme correctamente con mis compañeros y con el equipo", afirmó.

Junto a Hernández también compareció ante los medios el central islandés Janus Smarason, que llega procedente del OTP Bank-Pick Szeged húngaro y se ha comprometido por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

Smarason aseguró que afronta su llegada al Barça "feliz" y "honrado" por formar parte de un club al que espera aportar su experiencia y en el que también confía en seguir aprendiendo.

"Ahora toca trabajar. Espero poder aprender de la tradición y de la historia de este club y también aportar algo a mis compañeros”, apuntó.

El nórdico, de 1,84 metros, reivindicó la constancia como una de las claves que le han permitido desarrollar su carrera al máximo nivel y destacó su carácter competitivo y su manera de entender el juego, basada en la entrega y el compromiso con el equipo.

"Me gusta jugar bastante cerca de la defensa. Me gusta pensar que juego con el corazón y con pasión y que lo dejo todo sobre la pista. Creo que ese es mi mayor don", concluyó. EFE

avm/vmc/cmm

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