Driouech: "Soy un jugador realmente peligroso"

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Vigo, 31 ago (EFE).- El extremo marroquí Couhaib Driouech afirmó este lunes estar muy ilusionado con su fichaje por el Celta, al que espera aportar desborde en la línea de ataque.

“He jugado mucho por la izquierda, pero también por la derecha en mi anterior club. Donde más cómodo me siento es en la banda izquierda, creo que es mi mejor posición. Soy un jugador realmente peligroso, que va directo hacia la portería. El uno contra uno está entre mis puntos fuertes. Me gusta buscar los espacios y que los compañeros me envíen balones a la espalda de la defensa”, declaró.

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En la rueda de prensa de su presentación, en la que estuvo acompañado por el director de fútbol celeste, el mexicano Marco Garcés, el exfutbolista del PSV Eindhoven dijo que confía tener en Vigo “la regularidad” que le faltó en su anterior equipo.

“Tengo 24 años y siento que como futbolista debo progresar. Pero también pienso que aquí puedo consagrarme y jugar con más regularidad”, incidió Driouech, quien se ve preparado para debutar frente a la Real Sociedad en Anoeta.

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“Me siento realmente bien, completamente en forma. Tuve una pequeña lesión, de un par de semanas, pero no fue nada serio. Estoy entrenando con el grupo y por mí sería titular en el próximo partido”, explicó.

Finalmente, al ser cuestionado por su fichaje fallido por el Rangers, negó que fuese por no superar el reconocimiento médico con el conjunto escocés.

“Decidí ir a Glasgow para conocer el ambiente del club y el estadio, pero no me sometí al reconocimiento médico porque me había lesionado hacía poco tiempo. Por eso no fiché allí”, manifestó. EFE

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dmg/cmm