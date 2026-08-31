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A prisión dos migrantes que entraron a robar en una vivienda en Ceuta

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Ceuta, 31 ago (EFE).- Un juez de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión provisional de dos migrantes que entraron en la ciudad el pasado 30 de julio por haber accedido al interior de una vivienda este pasado sábado y perpetrar un robo en su interior.

Ambos se apoderaron de dinero en efectivo así como de documentación, tras lo cual abandonaron rápidamente la casa situada en la calle Argentina, según han informado a EFE fuentes judiciales.

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La rápida intervención de varios vecinos así como de las Fuerzas Armadas permitió el arresto de los dos asaltantes, uno de los cuales llevaba en su poder 200 euros en el momento de la detención.

Los dos migrantes entraron en la casa -de planta baja- por la puerta trasera después de haber escalado un muro y una vez dentro de la vivienda sustrajeron dinero y documentación de la propietaria del inmueble.

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El juez ha decretado esta mañana su ingreso en prisión por un delito de robo con fuerza en una vivienda habitada, por lo que el Ministerio Fiscal pide dos años de cárcel para cada uno de ellos. EFE

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