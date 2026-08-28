Temas del día de EFE España del viernes 28 de agosto de 2026 (13:30 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

- Marlaska y el PP llaman a la calma a los ceutíes: "La violencia no es el camino"

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- El ministro Torres hace un llamamiento "serio y contundente" a la no violencia en Ceuta

- Sindicatos policiales piden refuerzos en Ceuta ante la tensión y los disturbios

- Asociaciones de militares urgen medidas para evitar emboscadas como la de Ceuta

- Las asociaciones vecinales piden que el plan de choque para Ceuta priorice a las barriadas

- Más de un centenar de migrantes detenidos y expulsados por delinquir en Ceuta

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- Dos detenidos en el muelle de Alfau de Ceuta que pretendían embarcar de polizones

- La inquietud de los docentes de Ceuta a 5 días de volver al trabajo tras un mes de crisis

- Pediatras piden acción conjunta entre Sanidad y Educación para el inicio de curso en Ceuta

- El PSOE pide responsabilidad a Feijóo para no "dar alas" a la violencia en Ceuta

- Feijóo y la dirección del PP secundarán las concentraciones "en defensa de las fronteras"

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

- Interior cifra en 5.000 los migrantes aún en Ceuta frente al PP y Vox que elevan a 20.000

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- Interior reforzará la frontera de Ceuta: espigones más largos, drones y boyas permanentes

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- El comité para Ceuta acuerda una nueva lista de instalaciones para acoger a los migrantes, excluyendo los polideportivos

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- El CGPJ nombra a un magistrado destinado en Melilla como juez de refuerzo para Ceuta

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

- Albares defiende la soberanía española de Ceuta y Melilla y afirma que "será así siempre"

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- Sumar discrepa con Marlaska sobre la cooperación de Marruecos en el retorno de migrantes

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- El Gobierno Vasco pedirá competencias en inmigración la próxima semana a la ministra Saiz

- Illa defiende abordar la crisis en Ceuta con "orden y valores" humanistas

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ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - Los carburantes disparan la inflación al 4,3 % en agosto, la tasa más alta desde 2023

(Texto enviado a las 10:06; 719 palabras) (Texto) (Infografía)

JUBILACIÓN FLEXIBLE

Madrid - Entra en vigor la nueva jubilación flexible que será compatible con el trabajo autónomo

(Texto enviado a las 7:43; 569 palabras)

INCENDIOS FORESTALES

Valencia - Los medios logran contener el perímetro del incendio forestal de El Saler (València)

- Las evacuaciones de El Saler (València) se mantienen hasta que se estabilice el incendio

- La investigación del incendio forestal de El Saler apunta a que ha sido intencionado

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ARQUEOLOGÍA ROBO

Villena (Alicante) - El museo de Villena, cerrado 'sine die' mientras se investiga el robo del Tesoro

(Texto enviado a las 10:01; 513 palabras) (Texto) (Foto)

ANTONIO MACHADO (Crónica)

Sevilla - Machado, el vecino ilustre de Colliure (Francia) que nunca está solo en su tumba. Fermín Cabanillas

(Texto enviado a las 9:12; 673 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo)

MÚSICA SIDONIE (Entrevista)

Logroño - Sidonie celebrará su 30 aniversario con un disco pop con las melodías como protagonistas. Sergio Jiménez Foronda.

(Texto enviado a las 9:35; 502 palabras) (Texto)

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Jueves lluvioso y con temperaturas más bajas, el buen tiempo volverá el fin de semana

(Texto enviado a las 14:01; 673 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTE

TRÁFICO VERANO

Madrid - La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha la operación Retorno del verano en las carreteras españolas desde este viernes hasta las doce de la noche del lunes.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

THE WEEKND

Madrid - Con el récord aún vigente de la canción más reproducida de Spotify a nivel mundial, la conocida 'Blinding Lights', el artista canadiense The Weeknd aterriza en Madrid para ofrecer el primero de tres conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid dentro de su gira 'After Hours Til Dawn', que también pasará por Barcelona el 1 de septiembre.

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(Texto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

16:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comparece ante la comisión del ramo del Congreso de los Diputados para informar de la gestión migratoria tras la entrada masiva de los 30 y 31 de julio en Ceuta. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

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POLÍTICA

19:00h.- Zarautz (Gipuzkoa).- PARTIDOS PNV.- El presidente del PNV, Aitor Esteban, participa en el tradicional acto político con el que su partido inicia cada año el curso tras las vacaciones estivales. Malecón. (Texto) (Foto)

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JUSTICIA Y SEGURIDAD

13:30h.- Madrid.- ESPAÑA UCRANIA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene un encuentro con la nueva embajadora de España en Ucrania, Adela Díaz Bernárdez, en la sede del Ministerio.

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15:00h.- Madrid.- TRÁFICO VERANO.- Comienza la operación Retorno del verano de la Dirección General de Tráfico (DGT). (Texto)(Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

17:00h.- Laredo.- BATALLA FLORES.- La villa cántabra de Laredo vuelve a vivir su Batalla de Flores, que celebra su 115 edición, y en la que carrozas vestidas con miles de flores llenan de color la localidad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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CULTURA Y TENDENCIAS

17:00h.- Irun (Gipuzkoa).- FESTIVAL MÚSICA.- Primer día del festival de música Bidasound que incluye conciertos de grupos como Maldita Nerea, David Otero, Efecto Pasillo, entre otros. Ficoba.

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18:00h.- Bilbao.- TOROS BILBAO.- Los diestros Sebastián Castela, David de Miranda y Marco Pérez lidian toros de Domingo Hernández en las Corridas Generales de Bilbao 2026. Plaza de Toros de Vista Alegre. (Texto) (Foto)

19:45h.- Pamplona.- FLAMENCO ON FIRE.- Actuación de La Tremendita, dentro del Festival Flamenco on Fire. Sala Zentral

20:00h.- Santander.- FESTIVAL SANTANDER.- La Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán actúa en el 75 Festival Internacional de Santander bajo la dirección de Riccardo Chailly y el pianista Alexander Malofeev como solista. Palacio de Festivales de Cantabria.

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20:45h.- Madrid.- THE WEEKND.- Primero de los tres conciertos de The Weeknd en el estadio Metropolitano de Madrid con su gira 'After Hours Til Dawn'. Estadio Metropolitano. (Texto)

21:00h.- Logroño.- FESTIVAL MUWI.- Conciertos de Ginebras, Sidonie, ETS, Queralt Lahoz y Casapalma en el Festival MUWI de Logroño. Espacio Valbuena. (Foto)

21:15h.- Pamplona.- FLAMENCO ON FIRE.- Actuación de Manuel Liñán, dentro del Festival Flamenco on Fire. Baluarte

23:15h.- Pamplona.- FLAMENCO ON FIRE.- Actuación de Manuel Moreno Maya "El Pele", dentro del Festival Flamenco on Fire. Hotel Tres Reyes.

EFE

slp/lml

Redacción EFE Nacional (34)91 346 71 86

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