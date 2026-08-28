Espana agencias

Quique Álvarez: "Está siendo un período raro"

Guardar

Girona, 28 ago (EFE).- El técnico del Girona, Quique Álvarez, reconoció este viernes en rueda de prensa que el equipo está viviendo "un período raro y extraño", con muchas carpetas abiertas en el mercado de fichajes.

"Se han vivido situaciones difíciles, pero cuando acabe el mercado tendremos una buena plantilla y seremos un equipo competitivo", admitió el técnico rojiblanco.

En este sentido afirmó que si se pone a pensar en los jugadores que pueden salir o llegar se puede volver "loco" y que se centra en el partido contra Las Palmas.

PUBLICIDAD

Álvarez aseguró que el club no quería que saliera el atacante coreano Minsu Kim, que ha fichado por el Glasgow Rangers tras el pago de su cláusula de rescisión.

El gran protagonista de la semana ha sido el extremo ucraniano Viktor Tsygankov, traspasado al Ajax de Míchel Sánchez después de que el club le abriera un expediente disciplinario por negarse a jugar: "Ya ha pasado. Que tenga suerte y nosotros a lo nuestro", apostilló Quique Álvarez.

PUBLICIDAD

También se refirió a los casos del marroquí Azzedine Ounahi y el ucraniano Vladyslav Vanat, que esta semana ha eliminado todas sus fotos del Girona en Instagram.

"Intento poner a los jugadores que veo centrados, físicamente y mentalmente preparados para competir. Si estos días no han jugado es porque igual no lo estaban, pero esto se va acercando al final e igual esta mentalidad cambia. Esta semana he visto a la gente mucho más conectada en general", celebró.

Sobre el rival de este sábado, Las Palmas, avisó de que es un rival "duro" que llegará a Montilivi "con la moral alta" porque es colíder con dos victorias en dos partidos.

"Tienen jugadores con muy buen pie y con una idea muy clara. Te pueden llegar a desesperar porque es muy difícil robarles el balón y ofensivamente son de los mejores equipos en el trato de balón y el juego asociativo", comentó el entrenador rojiblanco. EFE

asm/vmc/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una profesora estafa 4.600 euros a una compañera de trabajo diciéndole que necesita dinero porque su hijo agoniza de cáncer en Brasil: condenada a año y medio de cárcel

La víctima descubrió la mentira cuando vio en Facebook que la otra mujer viajaba a Marbella con su pareja en medio de su supuesto drama

Una profesora estafa 4.600 euros a una compañera de trabajo diciéndole que necesita dinero porque su hijo agoniza de cáncer en Brasil: condenada a año y medio de cárcel

El incendio en El Saler (Valencia) continúa activo, aunque con el perímetro contenido: más de un centenar de evacuados han pasado la noche en un pabellón

El fuego, cuyas causas aún se desconocen, obligó al desalojo de los vecinos del pueblo y de los visitantes de los campings cercanos

El incendio en El Saler (Valencia) continúa activo, aunque con el perímetro contenido: más de un centenar de evacuados han pasado la noche en un pabellón

Operación Retorno de Verano: la DGT propone itinerarios alternativos para evitar los grandes atascos

Casi 7 millones de vehículos tomarán las carreteras en un fin de semana que movilizará a agentes de la Guardia Civil, radas, helicópteros-Pegasus y drones

Operación Retorno de Verano: la DGT propone itinerarios alternativos para evitar los grandes atascos

Detenido un hombre de 60 años en Isla Cristina (Huelva) por el presunto asesinato de su pareja

El cuerpo de la víctima ha sido encontrado en la playa Punta del Caimán

Detenido un hombre de 60 años en Isla Cristina (Huelva) por el presunto asesinato de su pareja

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del Sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

La Guardia Civil logra una de sus mayores incautaciones con más de 10.000 kilos de hachís encontrados “por tierra, mar y aire” junto a Portugal

Marlaska defiende que ni el CNI ni nadie pudo prever la entrada masiva en Ceuta y que Marruecos actúa como un “socio leal”

España y Portugal pactan la compra conjunta de vehículos tácticos militares VAMTAC

Crece la tensión en Ceuta: un centenar de personas trata de impedir el reparto de comida por parte de la Cruz Roja en la playa de El Trampolín

Filtración masiva de la inteligencia de Marruecos: Rabat niega la intrusión en sus sistemas y acusa a “compañías de seguros” y organismos sociales

ECONOMÍA

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España reforma la jubilación flexible: quiénes pueden cobrar un complemento de hasta el 25% sobre su pensión

Los despidos colectivos se disparan un 10% en un año y los ERE afectan a 9.759 trabajadores solo en junio

Los países ‘frugales’ exigen recortar cientos de miles de millones del presupuesto de la UE y ponen en el punto de mira las ayudas a la agricultura que recibe España

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián