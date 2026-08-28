Quique Álvarez: "Está siendo un período raro"

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Girona, 28 ago (EFE).- El técnico del Girona, Quique Álvarez, reconoció este viernes en rueda de prensa que el equipo está viviendo "un período raro y extraño", con muchas carpetas abiertas en el mercado de fichajes.

"Se han vivido situaciones difíciles, pero cuando acabe el mercado tendremos una buena plantilla y seremos un equipo competitivo", admitió el técnico rojiblanco.

En este sentido afirmó que si se pone a pensar en los jugadores que pueden salir o llegar se puede volver "loco" y que se centra en el partido contra Las Palmas.

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Álvarez aseguró que el club no quería que saliera el atacante coreano Minsu Kim, que ha fichado por el Glasgow Rangers tras el pago de su cláusula de rescisión.

El gran protagonista de la semana ha sido el extremo ucraniano Viktor Tsygankov, traspasado al Ajax de Míchel Sánchez después de que el club le abriera un expediente disciplinario por negarse a jugar: "Ya ha pasado. Que tenga suerte y nosotros a lo nuestro", apostilló Quique Álvarez.

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También se refirió a los casos del marroquí Azzedine Ounahi y el ucraniano Vladyslav Vanat, que esta semana ha eliminado todas sus fotos del Girona en Instagram.

"Intento poner a los jugadores que veo centrados, físicamente y mentalmente preparados para competir. Si estos días no han jugado es porque igual no lo estaban, pero esto se va acercando al final e igual esta mentalidad cambia. Esta semana he visto a la gente mucho más conectada en general", celebró.

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Sobre el rival de este sábado, Las Palmas, avisó de que es un rival "duro" que llegará a Montilivi "con la moral alta" porque es colíder con dos victorias en dos partidos.

"Tienen jugadores con muy buen pie y con una idea muy clara. Te pueden llegar a desesperar porque es muy difícil robarles el balón y ofensivamente son de los mejores equipos en el trato de balón y el juego asociativo", comentó el entrenador rojiblanco. EFE

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