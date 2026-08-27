Espana agencias

Martín, líder del mundial, dice sentirse "preparado" y "cómodo", mejor que en Silverstone

Guardar

Redacción deportes, 27 ago (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), líder del mundial de MotoGP, ante la disputa este fin de semana del Gran Premio de Aragón, dice sentirse "preparado" y "cómodo", mejor de lo que estaba en Silverstone.

Martín acabó segundo en Silverstone y aseguró sentirse "igual" y espera que ahora le vaya "igual", si bien destaca que "lo importante es que me siento preparado, me siento fuerte, entrenando me he encontrado muy cómodo y creo que estoy mejor de lo que estaba en Silvestone".

PUBLICIDAD

El de Motorland es un trazado que le va muy bien a su rival Marc Márquez, por lo que reconoce que ganarlo será "muy, muy complicado, pero ahora mismo no es mi lucha".

"Obviamente lo voy a intentar, pero para mí es importante centrarme en mi trabajo, en seguir mejorando con la Aprilia, confirmar que soy competitivo igual que lo fui Silverstone y poquito más", asegura un Martín que es líder de MotoGP con 240 puntos, 31 más que su compañero Marco Bezzecchi y 40 sobre Marc Márquez, ausente el japonés Ai Ogura, que está a 37 puntos.

PUBLICIDAD

Esta será la primera vez que esté con la Aprilia en Motorland, por lo que ha reconocido en la conferencia de prensa previa al inicio de la competición que será "la misma historia de siempre".

"Mi equipo cada vez me conoce más, sabe lo que necesito cuando llego a una pista en la que no he rodado y ya me preparan una base que me funciona mejor y por eso creo que empezar con esa base me irá mejor que otras veces", explica el campeón del mundo de MotoGP de 2024.

"Aragón es una pista que es peculiar y el año pasado rodaron muy rápido, mucho más que la última vez que estuve aquí, así que seguramente me tendré que adaptar", insistió.

Entre sus expectativas reconoció que acabar segundo por detrás de Marc Márquez "sería un muy buen resultado" y recordó que "hace dos años fue el que hice y lo firmaría, pero bueno, en las carreras nunca sabes, así que yo voy a intentar sacar el máximo y veremos qué pasa el domingo".

"Está claro que cada vez me siento más cómodo con la Aprilia y creo que ahora llegó con una mejor moto de con la que llegué en 2024", se refiere al último año que corrió en Motorland para agregar que siente que cada vez ve mejor su moto. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Víctor Torres promete “acortar los plazos” para volver a normalidad en Ceuta y tiende la mano al PP: “Se puedo hacer muchísimo desde el Gobierno, pero también desde la oposición”

El ministro y responsable del ‘mando único’ Ángel Víctor Torres ha comparecido en el Congreso para dar cuenta de la gestión de la crisis migratoria en Ceuta

Víctor Torres promete “acortar los plazos” para volver a normalidad en Ceuta y tiende la mano al PP: “Se puedo hacer muchísimo desde el Gobierno, pero también desde la oposición”

Un hombre de 89 años, segunda víctima mortal en Andalucía por el virus del Nilo

La comunidad ha registrado 54 casos del virus del Nilo en 2026, cuatro de los cuales permanecen hospitalizados

Un hombre de 89 años, segunda víctima mortal en Andalucía por el virus del Nilo

Un economista lo confirma: las personas de entre 65 y 90 años tienen mucho más dinero que los jóvenes “sin haberlo buscado”

Según los datos del Banco de España, los mayores poseen cinco veces más patrimonio

Un economista lo confirma: las personas de entre 65 y 90 años tienen mucho más dinero que los jóvenes “sin haberlo buscado”

Los inquilinos morosos ponen en jaque a los caseros: la deuda sube a 3.022 € de media y tardan 380 días en recuperar la casa

Murcia registra los procesos más largos para volver a disponer de la vivienda, con 526 días, mientras Asturias encabeza las deudas con una media de 4.630 euros

Los inquilinos morosos ponen en jaque a los caseros: la deuda sube a 3.022 € de media y tardan 380 días en recuperar la casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Víctor Torres promete “acortar los plazos” para volver a normalidad en Ceuta y tiende la mano al PP: “Se puedo hacer muchísimo desde el Gobierno, pero también desde la oposición”

Víctor Torres promete “acortar los plazos” para volver a normalidad en Ceuta y tiende la mano al PP: “Se puedo hacer muchísimo desde el Gobierno, pero también desde la oposición”

Un edificio en obras se derrumba de repente en una localidad de Huesca: muere un trabajador y hay otro atrapado bajo los escombros

José María Aznar exige la vuelta del “orden” a Ceuta y acabar con las incertidumbres que “amenazan” el futuro de España

El Gobierno refuerza Ceuta con un nuevo centro para 400 migrantes, más líneas policiales y 25 millones de euros repartidos por las comunidades

Florentino Pérez casi siempre gana: el Real Madrid obtendría 319 millones de euros cuando venda el suelo que le ha recalificado Almedia en su futura ciudad tecnológica

ECONOMÍA

Un economista lo confirma: las personas de entre 65 y 90 años tienen mucho más dinero que los jóvenes “sin haberlo buscado”

Un economista lo confirma: las personas de entre 65 y 90 años tienen mucho más dinero que los jóvenes “sin haberlo buscado”

Los inquilinos morosos ponen en jaque a los caseros: la deuda sube a 3.022 € de media y tardan 380 días en recuperar la casa

El Supremo contra Cofidis: le condena a pagar 2.000 € a una clienta por meterla en un fichero de morosos tras reclamar por usura

Los españoles eligen el turismo doméstico en septiembre: diez de los quince destinos más populares son nacionales

Batalla en redes entre Ryanair y Óscar Puente: el CEO de la aerolínea le llama “ministro fallido” en un vídeo con IA en el que habla perfecto español

DEPORTES

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián

La burbuja de la Premier League con el mercado de fichajes y un posible pinchazo que puede llevarse por delante a varios clubes

Goleada blanca con ‘hat-trick’ de Mbappé: Real Madrid (4) - Real Sociedad (1)

Sorteo de la Champions League: a qué hora y dónde ver los cruces de los equipos españoles