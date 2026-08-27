Martín, líder del mundial, dice sentirse "preparado" y "cómodo", mejor que en Silverstone

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Redacción deportes, 27 ago (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), líder del mundial de MotoGP, ante la disputa este fin de semana del Gran Premio de Aragón, dice sentirse "preparado" y "cómodo", mejor de lo que estaba en Silverstone.

Martín acabó segundo en Silverstone y aseguró sentirse "igual" y espera que ahora le vaya "igual", si bien destaca que "lo importante es que me siento preparado, me siento fuerte, entrenando me he encontrado muy cómodo y creo que estoy mejor de lo que estaba en Silvestone".

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El de Motorland es un trazado que le va muy bien a su rival Marc Márquez, por lo que reconoce que ganarlo será "muy, muy complicado, pero ahora mismo no es mi lucha".

"Obviamente lo voy a intentar, pero para mí es importante centrarme en mi trabajo, en seguir mejorando con la Aprilia, confirmar que soy competitivo igual que lo fui Silverstone y poquito más", asegura un Martín que es líder de MotoGP con 240 puntos, 31 más que su compañero Marco Bezzecchi y 40 sobre Marc Márquez, ausente el japonés Ai Ogura, que está a 37 puntos.

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Esta será la primera vez que esté con la Aprilia en Motorland, por lo que ha reconocido en la conferencia de prensa previa al inicio de la competición que será "la misma historia de siempre".

"Mi equipo cada vez me conoce más, sabe lo que necesito cuando llego a una pista en la que no he rodado y ya me preparan una base que me funciona mejor y por eso creo que empezar con esa base me irá mejor que otras veces", explica el campeón del mundo de MotoGP de 2024.

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"Aragón es una pista que es peculiar y el año pasado rodaron muy rápido, mucho más que la última vez que estuve aquí, así que seguramente me tendré que adaptar", insistió.

Entre sus expectativas reconoció que acabar segundo por detrás de Marc Márquez "sería un muy buen resultado" y recordó que "hace dos años fue el que hice y lo firmaría, pero bueno, en las carreras nunca sabes, así que yo voy a intentar sacar el máximo y veremos qué pasa el domingo".

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"Está claro que cada vez me siento más cómodo con la Aprilia y creo que ahora llegó con una mejor moto de con la que llegué en 2024", se refiere al último año que corrió en Motorland para agregar que siente que cada vez ve mejor su moto. EFE