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El Granada traspasa al defensa ghanés Oscar Nassei al Real Madrid

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Granada, 27 ago (EFE).- El Granada ha traspasado al defensa ghanés Oscar Nassei al Real Madrid para jugar la próxima temporada en el filial blanco, según informó este jueves la agencia de representación del futbolista.

Oscar Nassei, de 21 años, llegó al Granada durante su etapa como juvenil y las dos últimas temporadas ha jugado con el primer equipo rojiblanco en Segunda División, disputando un total de 48 partidos oficiales.

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Esta misma campaña ha actuado en los dos encuentros jugados por los rojiblancos, en ambos casos empezando como suplente, pero el interés del club madridista ha precipitado su salida del Granada.

El zaguero ghanés puede actuar tanto de central como de lateral diestro y estaba considerado una de las grandes promesas del Granada de los últimos años.

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El traspaso de Oscar Nassei al Real Madrid, en principio para jugar en su filial de Primera Federación, deja alrededor de dos millones de euros en las arcas del club granadino, indicaron a Efe fuentes cercanas a la operación.

“Granada ha sido mi hogar desde que llegué a España. Me ha hecho muy feliz que nuestros caminos se cruzaran. Siempre seré uno de ustedes”, afirmó Nassei en su perfil personal en X para despedirse del granadinismo.EFE

jag/cc/apa

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