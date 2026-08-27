El celtismo homenajea al campeón del mundo Borja Iglesias

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Vigo, 27 ago (EFE).- El internacional español Borja Iglesias recibió esta noche, antes del encuentro que disputan Celta y Osasuna en Balaídos, el homenaje de todos los aficionados que acudieron al estadio por la conquista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero celeste, que actualmente se recupera de la lesión muscular sufrida a principios de esta semana, saltó al terreno de juego con su medalla de campeón del mundo, mientras los jugadores de los dos equipos le hacían el pasillo de honor.

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Además, el exportero de la primera plantilla y actual consejero del Celta, Sergio Álvarez, le entregó una placa conmemorativa tras convertirse en el primer futbolista de la historia del Club que consigue ganar el Mundial con la selección española, además del primer gallego en conseguirlo con el equipo nacional masculino. EFE

dmg/apa