Danilo quiere renovar con Flamengo y retirarse a finales de 2027

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São Paulo, 27 ago (EFE).- El defensa brasileño Danilo, exjugador del Real Madrid y el Manchester City, expresó este jueves su deseo de renovar una temporada más con el Flamengo con la intención de retirarse en el equipo de Río de Janeiro a finales de 2027.

El central reveló al término de la sesión de entrenamiento que ya ha entablado conversaciones con el club carioca al respecto y que existe voluntad de ambas partes para prolongar su vínculo, que concluye el próximo mes de diciembre.

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"Existe la voluntad de seguir, de hacer otro año bonito, otro año en el que pueda realmente decir que es el último de mi carrera y terminar el año en el club de mi corazón, en un proyecto por el que aposté y que está funcionando", afirmó en declaraciones a la prensa.

Danilo, de 35 años, desembarcó en el 'Fla' en enero de 2025, tras más de una exitosa década en el fútbol europeo, donde militó en Oporto, Juventus, Real Madrid y Manchester City.

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El zaguero, que también juega de lateral derecho, fue clave en su primera campaña con la camiseta rojinegra, al anotar el único gol de la final de la Copa Libertadores 2025 frente al Palmeiras, logrando para el 'Mengão' el cuarto título continental de su historia.

"Espero que en 2027 estemos juntos y pueda terminar mi carrera en el Flamengo y, si Dios quiere, ganando algún trofeo importante. Eso sería maravilloso", añadió.

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Danilo disputó con la selección brasileña el pasado Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, aunque insinuó su retirada de la absoluta tras la eliminación en octavos de final contra Noruega.

El jugador de Bicas inició su carrera profesional en el América Mineiro.

En 2010, fichó por el Santos, con el que conquistó la Copa Libertadores al lado de Neymar en 2011. En Europa, pasó primero por el Oporto y después por el Real Madrid.

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En 2017, recaló en el Manchester City para luego poner punto final a su paso por el Viejo Continente en la Juventus de Turín. EFE