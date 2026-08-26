El Gobierno vasco, sin respuesta a su queja por la actuación de la Policía en Euskadi

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Bilbao, 26 ago (EFE).- El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que no ha recibido "ninguna respuesta" aún del Ministerio de Interior a su queja por las polémicas detenciones por parte de la Policía Nacional de personas acusadas de agredir a seguidores de la selección española en las calles de Euskadi.

"No he recibido ninguna respuesta. Entiendo que las agendas de los responsables en el Ministerio ahora mismo están muy ocupadas", ha dicho Zupiria en una entrevista en Radio Bilbao.

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El consejero ha insistido en señalar que "legalmente está establecido en el Estatuto de Autonomía y en los acuerdos entre el Gobierno Vasco y el de España qué corresponde hacer a la Ertzaintza como policía integral y cuáles son las funciones reservadas a la Policía Nacional y Guardia Civil".

"Si todos asumimos qué es lo que nos corresponde y nos coordinamos en la medida que sea necesario, seremos mucho más eficaces", ha defendido Zupiria, quien ha señalado que "es bueno que los principios estén claros y que nos atengamos" a lo acordado. EFE

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