El centrocampista maliense Kouamé rescinde su contrato con el Cádiz

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Cádiz, 26 ago (EFE).- El Cádiz anunció este miércoles la salida del centrocampista maliense Rominigue Kouamé, acordar ambas partes la rescisión del año de contrato que vinculaba al jugador con el club gaditano.

Kouamé, de 30 años, llegó al equipo cadista en el verano de 2023 procedente del Troyes francés y en su primera temporada disputó dieciséis partidos, nueve de ellos como titular, con la camiseta amarilla.

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En la campaña 2024-25 participó en trece encuentros con el Cádiz y la pasada temporada, en seis, mientras que en la recién comenzada fue alineado por el técnico Albert Celades en los dos partidos de LaLiga Hypermotion jugados hasta el momento, como titular frente al Celta Fortuna (0-0) y la semana pasada como suplente en la visita al Eldense (2-2).

Además de en el Troyes francés, el centrocampista africano había militado antes de su llegada al conjunto gaditano en el Real Bamako maliense y, en la liga de Francia, en el París FC y en el Lille, así como en el Círculo de Brujas belga.

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Kouamé también jugó hace dos campañas en el Chicago Fire estadounidense, club al que el Cádiz lo cedió en enero de 2025 hasta el final de dicha temporada. EFE

jsb/cc/apa