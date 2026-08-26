Beñat Turrientes se incorpora al cuarteto de capitanes de la Real Sociedad

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San Sebastián, 26 ago (EFE). La Real Sociedad ha dado a conocer los cuatro jugadores que actuarán como capitanes y que portarán el brazalete esta temporada, con la novedad en el cuarteto es Beñat Turrientes, quien suplirá a Aritz Elustondo tras su marcha al PAOK Salónica.

Mikel Oyarzabal, Igor Zubeldia y Ander Barrenetxea repiten en el rol, con el de Eibar, flamante campeón del mundo, como primer capitán.

El club txuri urdin ha hecho oficial estas asignaciones en sus redes sociales, en las que resalta que no es una mera coincidencia que los cuatro sean canteranos y guipuzcoanos.

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Además, en el gráfico difundido por el club aparecen los cuatro futbolistas junto a una foto de sus primeras etapas en las categorías inferiores de la Real Sociedad.

El jugador que ingresó antes fue Igor Zubeldia, que llegó a Zubieta en 2009. Más tarde, en 2011, se incorporó Mikel Oyarzabal; Ander Barrenetxea lo hizo en 2013 y, por último, Beñat Turrientes en 2014. EFE

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pbl/ab/apa