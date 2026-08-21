Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

García Plaza anuncia que el suizo Rubén Vargas está "muy cerca de salir" traspasado

Guardar

Sevilla, 21 ago (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, afirmó este viernes que el extremo suizo Rubén Vargas "no va a viajar a Bilbao" para medirse el sábado con el Athletic Club porque "está muy cerca" de ser traspasado, aunque anunció que sí lo hará su último refuerzo, el medio georgiano Giorgi Kochorashvili, fichado del Sporting de Portugal.

García Plaza dijo en rueda de prensa que la baja de Vargas es una consecuencia "de las situaciones del mercado" e insistió sobre su ausencia en que, "si juega", podría lesionarse y frustaría su traspaso, con lo que perdería "a Rubén y a su sustituto", y sería "una ruina para todos".

PUBLICIDAD

"Esto es lo que pasa por tener el mercado abierto" con la Liga empezada, que "tienes que esperar a ver qué pasa con algunos jugadores", recalcó el técnico madrileño, quien, sin embargo, se mostró "contento porque se van incorporando jugadores" como el centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili.

Sobre este último fichaje sevillista, indicó que "va a viajar" a Bilbao para estar "en el banquillo", ya que "lo normal es que no participe, pero se va adaptando, conoce al equipo y se siente uno más".

PUBLICIDAD

El preparador del Sevilla recordó que le "sigue faltando gente arriba", máxime con la baja del internacional suizo Vargas, ya que el extremo diestro Alfon González "no va citado todavía", aunque sí podrá integrar la convocatoria "la semana que viene, cuando entrene un poco más con el grupo" tras haber superado una lesión muscular.

García Plaza anunció la titularidad del central Andrés Castrín en el puesto del sancionado Kike Salas, ya que el gallego "está para jugar" pese a haber participado poco en pretemporada a causa de unas molestias en el pubis, por lo que espera que "no se cargue" muscularmente porque tiene "una confianza en él tremenda".

El técnico sevillista no se quejó por la crisis económica que sufre el club, ya que está "acostumbrado a estas cosas" y le ha "tocado vivir esta época", y añadió que el Sevilla "es un club muy grande" que ahora mismo debe planificar a última hora con la obligación de "reforzar varias posiciones" en los últimos días mercado, así que le espera "una movida".

Destacó, además, la importancia de los puntos en disputa en San Mamés, que son "tan importantes ahora" como cuando llegó al equipo andaluz en el tramo final de pasada campaña, en la que logró la permanencia del conjunto hispalense en LaLiga EA Sports.

"Empezar ganando (2-1 al Rayo) ha supuesto mucho. Las victorias es lo que cuenta en el fútbol. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es competir. No tengo miedo en poner a algún jugador de la cantera, tengo confianza absoluta. No podemos ir al mercado eligiendo en esta época, hay que apretarse el cinturón y trabajar a tope", argumentó.

Por último, Luis García Plaza mandó "un mensaje cariñoso a Joaquín" Caparrós, quien padece un cáncer de colon, en la víspera del partido entre "dos equipos que han sido muy importantes para él en su carrera", y subrayó que mantiene "muy buena relación" con el técnico de Utrera "desde hace años". EFE

lhg/cc/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El episodio más inesperado de la historia de la Península Ibérica: cuando los vikingos saquearon Algeciras y llegaron al Mediterráneo

La expedición duró tres años y combinó éxitos brutales con grandes fracasos: solo regresó un tercio del contingente inicial

El episodio más inesperado de la historia de la Península Ibérica: cuando los vikingos saquearon Algeciras y llegaron al Mediterráneo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La vinagreta de aceite de oliva que eleva cualquier ensalada

Las ensaladas son uno de los platos estrella en verano y su éxito no solo está en los ingredientes, el aliño también juega un papel esencial

La vinagreta de aceite de oliva que eleva cualquier ensalada

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

La Guardia Civil detiene a un agricultor en Lleida por cultivar 5.000 árboles de nectarina de diseño sin autorización: multa de hasta 288.000 euros

La Guardia Civil confirmó mediante análisis de ADN que el propietario de una explotación del Segrià había reproducido ilegalmente la nectadiva, una nectarina patentada por la empresa francesa Agreo Selections Fruit, a través de injertos

La Guardia Civil detiene a un agricultor en Lleida por cultivar 5.000 árboles de nectarina de diseño sin autorización: multa de hasta 288.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a un agricultor en Lleida por cultivar 5.000 árboles de nectarina de diseño sin autorización: multa de hasta 288.000 euros

La Guardia Civil detiene a un agricultor en Lleida por cultivar 5.000 árboles de nectarina de diseño sin autorización: multa de hasta 288.000 euros

Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Militares en Ceuta exigen una compensación económica equiparable a la de la Policía Nacional por las “extenuantes jornadas sin descanso”

Juan José Ebenezer, mecánico: “En los talleres recomendamos cosas para que los coches duren más kilómetros. Lo que más nos conviene es tener a los clientes contentos”

ECONOMÍA

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu porcentaje de teletrabajo no es un interruptor que la empresa pueda apagar y encender cuando le convenga”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

Los agricultores afectados por los incendios recibirán más de 2 millones en indemnizaciones de las aseguradoras en 2026

DEPORTES

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

Primera rueda de prensa de Mourinho como entrenador del Real Madrid: “Hay que ir a por todas, cada punto que ganemos estaremos más cerca de Cibeles”

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata