Futbolistas surcoreanos exigen medidas de seguridad frente al calor extremo

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Seúl, 21 ago (EFE).- La Asociación de Futbolistas Profesionales de Corea del Sur (KPFA) exige medidas para proteger la seguridad de los deportistas frente al calor extremo, afirmó a EFE la entidad, tras notificar numerosos casos de deshidratación y mareos durante las temperaturas récord registradas en el país asiático.

"Reclamamos la adopción de un calendario otoño-primavera como una reforma estructural fundamental que tenga en cuenta el cambio climático", señaló la gerente de la KPFA, Hyebin Kang.

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La asociación exige además un protocolo de respuesta ante el calor extremo, añadió la responsable, mediante la elaboración de un manual de normas "realistas" para proteger a los jugadores durante episodios de temperaturas elevadas.

Por el momento, Hyebin afirmó que la asociación no ha recibido ninguna respuesta oficial a sus reivindicaciones por parte de la K League, de la Asociación de Fútbol de Corea del Sur (KFA) o de los clubes. No obstante, los futbolistas descartan por ahora tomar "medidas contundentes" como negarse a disputar partidos o llevar a cabo una huelga.

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Estas reivindicaciones llegan después de que el organismo realizara una encuesta entre 536 futbolistas de la K League y de la femenina WK League, cuyos resultados fueron publicados el pasado 14 de agosto, en plena ola de calor que elevó a 21 las muertes relacionadas con las altas temperaturas.

El 64,7 % de los encuestados se quejó de mareos, y el 56,6 % notificó haber sufrido deshidratación severa, así como dolores de cabeza (32,2 %) y náuseas (12,2 %).

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Además, la gran mayoría de los futbolistas encuestados reportaron un esfuerzo físico significativo mientras jugaban con calor, en un verano de temperaturas récord en el que Corea del Sur batió su máxima histórica con 42,5 grados Celsius.

En particular, el sistema actual de pausas de hidratación promovido por la Liga Profesional de Fútbol surcoreana no es suficiente para proteger a los jugadores contra el calor, según un 48,4 % de los encuestados.

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"La situación es aún más grave para el fútbol femenino y las ligas juveniles, donde los partidos deben jugarse por la tarde, cuando el sol aún brilla, debido a la falta de instalaciones en los estadios", lamentó en un comunicado de prensa la presidenta de la asociación de jugadoras surcoreanas, Ji So-yeon, quien afirmó que jugar bajo el sol en campos de césped artificial es como estar "en un horno". EFE