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Escribá, "convencido" de que el Real Valladolid "va a hacer una buena campaña"

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Valladolid, 21 ago (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Fran Escribá, se ha mostrado "convencido" de que su equipo "va a hacer una buena campaña", porque "hay un gran vestuario y la dirección deportiva ha fichado a mucha gente para el presente, pero también para el futuro".

"Si tenemos tranquilidad, paciencia y estamos todos unidos, vamos a conseguir el objetivo de ganar y jugar bien. Viendo el nivel medio que tiene la categoría y el de nuestra plantilla, cuando estemos acoplados y tengamos ya a todos, el equipo va a jugar bien y podrá mirar hacia arriba, siempre desde la humildad, pero con ambición", ha comentado.

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De ahí que considere la primera derrota ante Mallorca como una forma de seguir aprendiendo, ya que, en su opinión, "se compitió y se jugó bien, y se perdió por dos acciones a balón parado, que se han trabajado, tanto en defensa como en ataque, porque esta faceta va a ser muy importante".

En rueda de prensa, el técnico valenciano ha aclarado que tanto Marcos André como Juric han entrenado siempre con el grupo, pero tenían molestias y por eso no les convocó para ese debut liguero en Son Moix, aunque también ha precisado que "lo ideal sería que encontraran otro equipo y pudieran salir".

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En esa primera jornada, no pudo contar con todos sus jugadores, ya que algunos no pudieron inscribirse, pero confía en poder tenerles ante la S.D Eibar, ya que "está presentada toda la documentación, a la espera de lo que diga LaLiga".

Como sucedió en el anterior compromiso, Escribá ha preparado el que tiene en Ipurúa pensando en la mejor de las situaciones, pero también sabrá adaptarse a lo que suceda, ya que el reto es "volver de un viaje con una victoria", antes de afrontar el que será el inicio liguero en el José Zorrilla, el próximo 5 de septiembre, ante F.C Andorra.

Pero no será fácil puntuar ante el cuadro vasco "porque históricamente ha sacado más puntos en casa que fuera y han hecho de Ipurúa un campo difícil y, aunque perdió 1-3 ante Tenerife, es un resultado muy engañoso, que no responde a lo que fue ese partido".

"Eibar cuenta con una amplísima base de su plantilla del año pasado, como el 80%, que estuvo a punto de meterse en los playoff por el ascenso, y volverá a la posición que le corresponde a lo largo del curso, por potencial. Nos va a exigir mucho, pero estamos preparados", ha añadido.

Respecto a la última incorporación blanquivioleta, el lateral catarí Homam, ha indicado que "puede jugar de lateral e interior, técnicamente es bueno, con una edad-rendimiento muy buena y va a dar mucha versatilidad y muchas opciones para poner un sistema con defensa de tres".

También, debido a la multitud de opciones que tiene en el centro del campo, con muchos jugadores de distinto perfil, podrá utilizar un esquema con tres centrocampistas, ya que Dani Pérez mete ritmo, Ojeda ataca bien los espacios, Balboa tiene mucho criterio con el balón y Lachuer y Ponceau aportan una importante experiencia.

Asimismo ha destacado que el Real Valladolid "no tiene un plantel excesivamente físico en cuanto a potencia, pero hay mejores lanzadores, con más variedad, con zurdos y diestros que golpean bien y que va a dar fortaleza a balón parado", aunque en este momento, las estadísticas, digan lo contrario, por los goles recibidos en Mallorca. EFE

mim/pcr/og

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