El papa espera que los Juegos Mediterráneos de Taranto (Italia) sean un "presagio de paz"

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Ciudad del Vaticano, 16 ago (EFE).- El papa León XIV expresó este domingo su deseo de que los próximos Juegos Mediterráneos, que se disputarán del 21 de agosto al 3 de septiembre en la ciudad italiana de Taranto (Puglia, sur), sean "un presagio de paz y fraternidad".

"Esta semana, los Juegos Mediterráneos darán comienzo en Taranto, con la participación de varios países de África, Asia y Europa pertenecientes a la región mediterránea. Espero que este evento deportivo sea un presagio de paz y fraternidad entre los pueblos de esta región y del mundo entero", dijo el pontífice desde el Palacio Pontificio de Castelgandolfo tras el tradicional rezo dominical del Ángelus.

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La vigésima edición de los Juegos Mediterráneos reunirán a 26 países y entre 4.500 y 5.000 deportistas, que competirán en 30 disciplinas y utilizarán 41 infraestructuras repartidas entre Taranto y otros cuatro municipios de la zona.

Una de las principales novedades de esta edición será el estreno del pádel en el programa oficial, con competiciones de parejas masculinas, femeninas y mixtas, que movilizará a 88 cometidores de 18 países en este debut. EFE

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