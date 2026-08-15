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El terremoto de Granada actúa como una serie sísmica e irá decreciendo, según experta

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Granada, 15 ago (EFE).- La responsable de prevención y riesgo sísmico del Instituto Andaluz de Geofísica, Mercedes Feriche, ha explicado que el terremoto de magnitud 5 y epicentro en Alhendín (Granada) registrado la madrugada de este sábado cuadra con una serie sísmica que conlleva otros movimientos de una fuerza que irá decreciendo.

En declaraciones a EFE, esta experta ha explicado que el seísmo y las réplicas que se han sucedido son compatibles con una serie sísmica, que se caracteriza por un temblor fuerte seguido de otros de menor intensidad.

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Sería, por tanto, diferente al enjambre sísmico que durante más de tres meses y desde enero de 2021 afectó a diferentes municipios de la Vega de Granada, en la vertiente norte, frente a los más afectados esta semana, de la sur.

El Instituto Andaluz de Geofísica (IAG) analiza los movimientos del suelo en las últimas horas y prevé que tanto la cifra de terremotos como su intensidad vayan decreciendo.

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Feriche ha insistido en que, durante esta serie sísmica, resulta de especial relevancia atender solo a información de fuentes oficiales, evitar bulos y seguir las recomendaciones de autoprotección.

"Hay que recordar que cuando se produce un terremoto como el de Alhendín no hay que salir de los edificios porque hay más riesgo de sufrir daños por caídas de elementos o desprendimientos", ha añadido esta experta del IAG.

Ha explicado, además, que la falla implicada en los terremotos de esta semana no es la misma de Santa Fe y Atarfe que protagonizó el enjambre sísmico de 2021.

Granada cuenta con numerosas fallas pequeñas que se entrecruzan y la descarga de una puede afectar al movimiento de otra, como ocurrió entonces.

De momento, el Instituto Andaluz de Geofísica trabaja en los datos acumulados durante esta serie sísmica para definir qué falla ha provocado los movimientos. EFE

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