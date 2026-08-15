Dan el alta en Pamplona a dos de los menores que resultaron intoxicados por cloro en Viana

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Pamplona, 15 ago (EFE).- Dos de los menores de edad que habían sido ingresados en el Hospital Universitario de Navarra (HUN), en Pamplona, tras resultar intoxicados este viernes por una nube de gas cloro en el Complejo Deportivo Municipal de Viana han sido dados de alta, mientras que otro menor ha pasado a planta, según ha informado este sábado el Departamento de Salud navarro.

Los tres menores de edad fueron trasladados en un primer momento al Hospital San Pedro de Logroño, pero después se les derivó al HUN.

Los pacientes, de 4 y 9 años, han sido dados de alta de observación de Urgencias, donde han pasado la noche estables.

El tercer paciente, de 6 años, ha abandonado la UCI Pediátrica y pasa a planta de hospitalización convencional. Según Salud, su evolución es favorable.

Once personas resultaron intoxicadas el viernes por una nube de gas cloro en el Complejo Deportivo Municipal de Viana, y seis de ellas fueron trasladadas a centros hospitalarios de Navarra y La Rioja.

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Dos de las cinco personas ingresadas inicialmente en los hospitales de La Rioja ya han sido también dadas de alta.

A estos se suman los tres trasladados al HUN, incluidos los dos dados de alta en Pamplona.

El sexto ingresado, un adulto con pronóstico leve que fue llevado al Hospital García Orcoyen de Estella, recibió el alta anoche.

Según informó SOS Navarra el viernes, varios de los afectados eran menores de edad y tan solo dos de los niños presentaban pronóstico reservado, que la Guardia Civil elevó a grave, mientras que el resto tenía carácter leve. EFE

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