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Ferran Costa: "Respeto a todo el mundo, pero miedo a nadie"

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Sabadell (Barcelona), 14 ago (EFE).- El entrenador del Sabadell, Ferran Costa, ha asegurado este viernes, en la rueda de prensa previa a la primera jornada de LaLiga Hypermotion, que el equipo debe tener "respeto a todo el mundo, pero miedo a nadie" para afrontar el reto "mayúsculo" de mantenerse en la segunda categoría del fútbol español.

"Tenemos un reto gigante porque seremos uno de los tres límites salariales más bajos y una de las tres plantillas con menos partidos en la categoría. ¿Pero y qué? Estamos aquí porque nos lo hemos ganado y vamos a competir", ha avanzado el técnico más joven de la Segunda División española.

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Costa, de 31 años, ha admitido que llegarán al partido de este lunes en el campo del Sporting de Gijón en un estado "de ilusión realista" y con la certeza de que el curso "no será un cuento de hadas".

"Es una liga larga y muy exigente, con grandísimos equipos, históricos de nuestro fútbol. El más histórico seremos nosotros y eso nos llena de orgullo, pero toda esa ilusión que tenemos tiene que ir acompañada de tocar con los pies en el suelo", ha remarcado el entrenador arlequinado.

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Costa ha destacado que el club ya ha cumplido el reto de llegar a Segunda y que ahora su "propósito" es "asentarse" y "ser sostenible" en el fútbol profesional.

"Primero tenemos que ganarnos el respeto en la categoría. En Segunda los diferenciales económicos son todavía mayores: los grandes son todavía más grandes y tenemos que entender nuestra fortaleza: la ilusión y la unidad, la identidad y el sentimiento", ha asegurado.

También ha reconocido el Sabadell está "muy lejos" de tener la plantilla totalmente cerrada y que habrá "bastantes cambios" en "prácticamente en todas las posiciones" antes de que se cierre el mercado.

Sobre el Sporting, ha avisado que es un rival con "mucho potencial" y con "jugadores muy contrastados en la categoría y un estatus importante", sumados a los jugadores de la casa y "una afición que empuja mucho". EFE

asm/xsf/og

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