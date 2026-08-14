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El Oviedo de Calero inicia su camino en Segunda ante un Granada que busca su mejor versión

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Oviedo/Granada, 14 ago (EFE).- El Real Oviedo inicia su camino en Segunda División este sábado en el Carlos Tartiere en el debut oficial en el banquillo de los azules de Julián Calero ante un Granada que busca recuperar su mejor versión para intentar mirar arriba.

En lo que va de mercado veraniego, el Oviedo ha hecho catorce fichajes, llevando a cabo una reestructuración casi completa en comparación a la plantilla que descendió de Primera; eso sí, futbolistas importantes para el ascenso de 2025 se mantienen, como el portero Escandell, el lateral derecho Nacho Vidal y los centrales Dani Calvo y David Costas.

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"Lo ideal para mí sería que el mercado cierre antes de que empiece la liga, pero la parte buena es que hay tres jornadas en las que podremos ver cómo estamos", dijo el madrileño en lo referido al mercado de fichajes.

Una de las grandes dudas es saber si Alberto Reina, fundamental en el Oviedo de Primera División, podrá jugar tras una semana marcada por las molestias, algo que Calero valorará "el mismo día del partido, aunque el futbolista ha ido a más y podría llegar en condiciones".

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Por su parte, el Granada inicia su tercera temporada consecutiva en Segunda con la certeza de estar en mejor disposición que al inicio del curso anterior, en el que penó por la categoría pese a lograr al final la permanencia, pero con serias dudas de si el equipo será capaz de pelear por objetivos mayores.

La formación dirigida José Rojo ‘Pacheta’ llega al encuentro tras una aceptable pretemporada en la que ganó a rivales de enjundia como Almería o Betis, pero ha sufrido también derrotas frente a otros conjuntos de Segunda como Ceuta o Cádiz.

Su objetivo es no repetir su pésimo inicio de la pasada campaña, con dos puntos en seis jornadas, y para ello contará con todos sus jugadores inscritos y una plantilla casi completa, a falta de sólo un par de fichajes si no sale nadie en lo que queda de verano.

Los refuerzos han sido pocos -seis por ahora- y Pacheta ha completado su plantilla con jóvenes prometedores que llegan desde el equipo juvenil que brilló el curso pasado, por lo que el primer once titular ante el Oviedo estará plagado de la base del plantel que sigue del ejercicio anterior.

En la primera alineación aparecerán el joven central maliense Bourama Dembele, la sensación de la pretemporada granadinista, y dos fichajes veraniegos que son el meta Raúl Lizoain y el defensa Sergio López.

Este último entrará en el lateral derecho en sustitución de Pau Casadesús, que está lesionado y es la única baja del conjunto nazarí frente a las cuatro que habrá en el Oviedo, que no podrá contar con el central Marco Esteban, el extremo Ilyas Chaira, el extremo Estanis Pedrola ni el delantero Carlos Fernández.

Hay varias dudas con el once que podrá sacar el técnico madrileño, aunque son fijos el portero Escandell, los centrales Costas y Calvo, el lateral izquierdo Samu Rodríguez, los centrocampistas Youness y Villahermosa y los atacantes Jacobo, Pablo Sáenz y Chris Ramos.

- Alineaciones probables:

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Samu Rodríguez; Youness, Reina; Pablo Sáenz, Villahermosa, Jacobo; Chris Ramos.

Granada: Raúl Lizoain; Sergio López, Manu Lama, Bourama, Diallo; Rubén Alcaraz, Gumbau, Alemañ; Rodelas, Jose Arnaiz y Pascual.

Estadio: Carlos Tartiere

Horario: 19:00 horas.

EFE

1012134/1010231

Pfg/mfc/jag/agr/ppe

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